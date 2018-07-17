Доходы Lietuvos gelezinkeliai в этом году выросли на 8% до 222 млн евро

Контролируемое государством АО Lietuvos gelezinkeliai (Литовские железные дороги) в первом полугодии получило 222 млн евро дохода - на 8% больше, чем в январе-июне прошлого года. По данным компании, увеличение доходов в основном было обусловлено ростом грузопотока.
© Lietuvos geležinkeliai

В первом полугодии компания перевезла 27 млн тонн грузов, или на 11% больше, чем в прошлом году в то же время, сообщает Lietuvos gelezinkeliai.

Количество перевезённых пассажиров за год возросло на 5,5% до 2,5 млн.

Недавно Lietuvos gelezinkeliai представила стратегию деятельности компании до 2030 года. Она направлена на то, чтобы число перевезённых пассажиров было увеличен в два раза - до 8 млн, объёмы перевозимых грузов планируется увеличить на 30% до 70 млн тонн, а доходы повысить на 60% - до 725 млн евро.

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