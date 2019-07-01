Доходы группы Lietuvos energija выросли на 22,6% до 655 млн евро

"Рост доходов группы был обусловлен увеличением поставок дочернего предприятия Lietuvos energijos tiekimas на торговой бирже Geton Energy", - говорится в сообщении группы.

Скорректированная прибыль группы до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) за январь-май составила 119,3 млн евро - на 5,2% больше (113,4 млн евро).

По данным Lietuvos energija, рост EBITDA был обусловлен улучшением результатов деятельности по распределению электроэнергии и газа.

"Сохранить такую динамику показателей помогает рост стоимости инвестиций в обновление регулируемых активов - распределительных сетей. На рост показателя также повлияло увеличение портфеля ветроэнергетики группы в конце прошлого года", - отмечается в сообщении.