"Рост доходов группы был обусловлен увеличением поставок дочернего предприятия Lietuvos energijos tiekimas на торговой бирже Geton Energy", - говорится в сообщении группы.
Скорректированная прибыль группы до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) за январь-май составила 119,3 млн евро - на 5,2% больше (113,4 млн евро).
По данным Lietuvos energija, рост EBITDA был обусловлен улучшением результатов деятельности по распределению электроэнергии и газа.
"Сохранить такую динамику показателей помогает рост стоимости инвестиций в обновление регулируемых активов - распределительных сетей. На рост показателя также повлияло увеличение портфеля ветроэнергетики группы в конце прошлого года", - отмечается в сообщении.
Доходы группы Lietuvos energija выросли на 22,6% до 655 млн евро
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