Доходы группы Lietuvos energija выросли на 22,6% до 655 млн евро

Консолидированные доходы контролируемой государством группы Lietuvos energija за пять месяцев года составили 655 млн евро, что на 22,6% больше, чем в январе-мае прошлого года, когда они достигали 534,2 млн евро, сообщила Lietuvos energija через информсистему Вильнюсской биржи Nasdaq.
© DELFI / Karolina Pansevič

"Рост доходов группы был обусловлен увеличением поставок дочернего предприятия Lietuvos energijos tiekimas на торговой бирже Geton Energy", - говорится в сообщении группы.

Скорректированная прибыль группы до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) за январь-май составила 119,3 млн евро - на 5,2% больше (113,4 млн евро).

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По данным Lietuvos energija, рост EBITDA был обусловлен улучшением результатов деятельности по распределению электроэнергии и газа.

"Сохранить такую динамику показателей помогает рост стоимости инвестиций в обновление регулируемых активов - распределительных сетей. На рост показателя также повлияло увеличение портфеля ветроэнергетики группы в конце прошлого года", - отмечается в сообщении.

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