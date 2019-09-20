Поступления в госбюджет составили 5,774 млрд евро – на 1,9% (109,4 млн евро) больше, чем ожидалось, налоговые сборы в госбюджет составили 5,289 млрд евро – на 1,3% (67,3 млн евро) больше прогнозов.
Поступления от сборов налога на добавленную стоимость (НДС) составили 2,568 млрд евро – на 0,4% (10,9 млн евро) меньше, чем планировалось. Сборы подоходного налога в госбюджете и бюджетах самоуправлений в январе-августе были 2,15 млрд евро – на 4,9% (100,8 млн евро) больше, чем ожидалось.
Акцизные сборы достигли 988,6 млн евро – на 0,3% (3,2 млн евро) больше, а сборы налога на прибыль – 453,8 млн евро, что на 2,1% (9,4 млн евро) больше, чем прогнозировалось.
Утвержденный план доходов госбюджета на 2019 год (без средств ЕС) составляет 8,668 млрд евро, а со средствами ЕС – 10,59 млрд евро.
В Литве дорожает основной пакет банковских услуг (2)
Правление Центробанка Литвы утвердило максимальную...
Доходы госбюджета и муниципальных бюджетов Литвы превысили план на 3,2% (1)
Доходы госбюджета и бюджетов самоуправлений Литвы в...
SEB: литовцы чаще покупают через интернет, чем латыши или эстонцы
Жители Литвы чаще покупают через интернет, чем...
По Вильнюсу будут курсировать пять электрических автобусов (4)
На вильнюсские улицы выехали первые электрические...
Министр хозяйства: льгота для используемого фермерами дизтоплива останется
Правительство Литвы не откажется от используемых...
TOP новостей
Гражданин Индии требовал у литовского университета 70 млн., но не смог доказать свою правоту (2)
В Клайпеде суд рассмотрел неимеющее в Литве аналогов...
Выбран проект Национального концертного зала на горе Таурас (33)
Выяснился победитель конкурса на проект Национального...
В Литве строят дома за несколько месяцев, но этот способ подходит не для всех (3)
Большая часть жителей Литвы мечтает о собственном...
10 лет без закона о нацменьшинствах в Литве: будет ли принят новый? (25)
В январе исполнится 10 лет с того дня, как в Литве...