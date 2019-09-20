Поступления в госбюджет составили 5,774 млрд евро – на 1,9% (109,4 млн евро) больше, чем ожидалось, налоговые сборы в госбюджет составили 5,289 млрд евро – на 1,3% (67,3 млн евро) больше прогнозов.

Поступления от сборов налога на добавленную стоимость (НДС) составили 2,568 млрд евро – на 0,4% (10,9 млн евро) меньше, чем планировалось. Сборы подоходного налога в госбюджете и бюджетах самоуправлений в январе-августе были 2,15 млрд евро – на 4,9% (100,8 млн евро) больше, чем ожидалось.

Акцизные сборы достигли 988,6 млн евро – на 0,3% (3,2 млн евро) больше, а сборы налога на прибыль – 453,8 млн евро, что на 2,1% (9,4 млн евро) больше, чем прогнозировалось.

Утвержденный план доходов госбюджета на 2019 год (без средств ЕС) составляет 8,668 млрд евро, а со средствами ЕС – 10,59 млрд евро.