В проекте бюджета Sodra на 2018 год намечается, что в бюджет фонда поступит 4,23 млрд. евро доходов, а расходы составят 4,012 млрд. евро.
"Содра" прогнозирует, что в 2019 году его доходы будут на 210 млн. евро больше расходов, а в 2020 году - 41,8 млн. евро. Из госбюджета в 2018 году намечается получить 132,7 млн. евро ассигнований на компенсирование общей части пенсии в связи со снижением на 1% тарифа взносов пенсий социального страхования. В следующем году намечается примерно на одну десятую повысить среднюю пенсию по старости.
В бюджете "Содры" 2017 года записано, что доходы составят 3,739 млрд. евро, расходы - 3,707 млрд. евро. В этом году доходная часть фонда превысит расходную на 31,55 млн. евро.
Однако результаты первого полугодия этого года показывают, что бюджет "Содры" выполняется намного лучше, чем планировалось - доходы превышали план на 11,7%, расходы - на 5,8%, а глава Sodra Миндаугас Синкявичюс прогнозирует, что в конце года доходы Фонда соцстраха могут превысить расходы примерно на 100 млн. евро.
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