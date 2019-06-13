Доход государственного и муниципальных бюджетов Литвы - 4,224 млрд евро

В январе-мае этого года доходы государственного бюджета и бюджетов самоуправлений Литвы составили 4,224 млрд евро – на 3,1% (127,3 млн евро) больше, чем планировалось и на 22,3% больше, чем за пять месяцев 2018 года.
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Такой значительный рост доходов, по сравнению с прошлым годом, вызван переносом части тарифа взносов социального страхования в подоходный налог, сообщило министерство финансов.

Поступления в госбюджет составили 3,419 млрд евро – на 1,9% (64,3 млн евро) больше, чем ожидалось. Доходы госбюджета за пять месяцев составили 39,4% годового плана.

Налоговые поступления в госбюджет в этом году достигли 3,084 млрд евро и были на 1,5% (45,7 млн евро) больше, чем ожидалось.

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Поступления от сборов налога на добавленную стоимость (НДС) составили 1,573 млрд евро – на 0,5% (7,2 млн евро) меньше, чем планировалось, акцизные сборы достигли 611,6 млн евро – на 3,8% (22,3 млн евро) больше, а сборы налога на прибыль – 122,3 млн евро, что на 2,6% (3,2 млн евро) меньше.

Сборы подоходного налога в госбюджете и бюджетах самоуправлений в январе-мае были 1,289 млрд евро – на 2,5% (31,4 млн евро) больше, чем ожидалось.

Утвержденный план доходов госбюджета на 2019 год (без средств ЕС) составляет 8,668 млрд евро, а со средствами ЕС – 10,59 млрд евро.

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