Препятствий для подписания договора не осталось после того, как его на прошлой неделе одобрило Министерство образования, науки и спорта Литвы.

Спортивный комплекс с национальным стадионом будет строить контролируемая концерном Icor компания Axis industries, а финансировать – фонд BaltCap. Стоимость договора – 155,9 млн евро.

В договоре мэрии, строителей, правительства и фонда предусмотрено, что комплексом со стадионом, соответствующим стандартам UEFA, со спортивными площадками и прочими объектами управлять более двадцати лет компания Kauno arena.

Проект комплекса будут создавать английский архитектор Деймон Лавель, представляющий международную архитектурную компанию Populous, которая проектирует стадионы UEFA, а также литовская компания Cloud architektai.

"Подписание договора включит счетчик времени концессионера – с этого момента в его интересах будет как можно быстрее построить объект и вернуть инвестиции. Таким образом мы завершим первый этап огромного, сложного и длительного процесса, и сможем перенести выделенные на это ресурсы на реализацию других проектов, важных для города", – отметил в пресс-релизе директор администрации Вильнюсского самоуправления Повилас Подерскис.

Как сообщалось ранее, новый стадион намечается построить к 2023 году.

Планируется, что строительство стадиона на 15 тыс. мест с гибридным покрытием и прочих объектов комплекса обойдется примерно в 93,2 млн евро. Однако, поскольку мэрия решила распределить платежи на 25 лет и привлечь финансирующую организацию, то крупнейшему в Балтийских странах управляющему фондами частных капиталов BaltCap намечается в целом заплатить почти 156 млн евро. Согласно планам, доля правительства в проекте составит около 54,5 млн евро, самоуправления – немногим более 100 млн евро. В проекте оставлена возможность для самоуправления и правительства выплатить свои суммы раньше.

В комплексе с футбольным стадионом еще будут легкоатлетический стадион, различные площадки для тренировок, залы для волейбола, баскетбола, гандбола, гимнастики, бокса, центр культурного развития с библиотекой, детский сад на 300 мест и Музей спорта.

Представители мэрии отмечали BNS, что после подписания договора сразу же будет решаться вопрос руин незавершенного стадиона, находящихся на этом месте.

Попытки построить соответствующий международным требованиям стадион в вильнюсском микрорайоне Шешкине предпринимаются с 1987 года, последний раз строительство было начато в 2008 году, но его пришлось остановить из-за прекращения финансирования.