Как утверждает центр, 95% новых работников заменят вышедших на пенсию, эмигрировавших, умерших и покинувших рынок труда в силу других причин.
Глава Отдела анализа политики в области высшего образования и карьеры ЦМАНВО Гинтаутас Якштас говорит, что в течение четырех лет понадобится около 50 тыс. высококвалифицированных работников - врачей, библиотекарей, архивных и музейных специалистов.
За четыре прошедших года, в связи с сокращением численности населения, число наемных работников выросло на 6% - это обусловлено снижением уровня безработицы, ростом числа иностранцев и повышением уровня занятости людей более старшего поколения.
Г. Якштас говорит, что на рынке труда остаются работники все более старшего возраста, однако с возрастом их доходы снижаются.
До 2022 года Литве нужно будет около 105 000. новых работников
В период до 2022 года на рынке труда Литвы понадобится...
Отдыхающих в Паланге встречает полоса препятствий (20)
В прошлом году Паланга утопала в пыли, в этом году...
Европейский Центробанк не изменил базовые процентные ставки (5)
В четверг на заседании правящего совета Европейского...
Elektromarkt уходит из торгового центра Akropolis (6)
Закрывается магазин сети Elektromarkt в вильнюсском Akropolis...
TOP новостей
Отдыхающих в Паланге встречает полоса препятствий (20)
В прошлом году Паланга утопала в пыли, в этом году...
Ожелите после печального опыта: больше не буду сообщать в полицию о пьяном водителе (22)
Общественный деятель Нийоле Ожелите в фейсбуке...
Владимир Милов: Смысл существования российской власти будет сводиться к выживанию и самообороне от людей Специально для DELFI
В России выстроена автократическая феодальная...
В День архивов откроют бывшие кабинеты сотрудников КГБ (104)
По случаю Международного дня архивов в Литве можно...
Скандал в Мажейкяй: специалист по защите прав детей явилась на опрос подростка пьяной (7)
7 июня, в 9.00 ч., на запланированный опрос подростка в...