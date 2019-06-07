До 2022 года Литве нужно будет около 105 000. новых работников

В период до 2022 года на рынке труда Литвы понадобится около 105 000 новых наемных работников, говорит Центр мониторинга и анализа науки и высшего образования (ЦМАНВО).
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Как утверждает центр, 95% новых работников заменят вышедших на пенсию, эмигрировавших, умерших и покинувших рынок труда в силу других причин.

Глава Отдела анализа политики в области высшего образования и карьеры ЦМАНВО Гинтаутас Якштас говорит, что в течение четырех лет понадобится около 50 тыс. высококвалифицированных работников - врачей, библиотекарей, архивных и музейных специалистов.

За четыре прошедших года, в связи с сокращением численности населения, число наемных работников выросло на 6% - это обусловлено снижением уровня безработицы, ростом числа иностранцев и повышением уровня занятости людей более старшего поколения.

Г. Якштас говорит, что на рынке труда остаются работники все более старшего возраста, однако с возрастом их доходы снижаются.

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