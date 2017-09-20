DNB и Nordea объединятся в банк Luminor 1 октября

Luminor возглавит новая команда руководителей из шести разных стран, а ее руководителем станет исполнительный директор Luminor Group Эркки Раасуке, сообщила Nordea.
До объединения банки продолжат раздельную деятельность, а объединение пройдет в несколько этапов.
В августе прошлого года Nordea и DNB договорились объединить деятельность в Балтийских странах. По предварительным данным, кредитный портфель банка в Балтийских странах составит около 13 млн. евро (26% рынка), а сумма вкладов - около 8 млрд. евро.
Новый банк уже зарегистрирован в Эстонии, где будет действовать его штаб-квартира, а услуги в Литве и Латвии будет предоставлять через филиалы. Литовское подразделение возглавит глава бизнес-банкинга DNB Андрюс Начаюс.
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