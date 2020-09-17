"Во всем ЕС действуют схожие нормы по превенции отмывания денег и терроризма. И мы, после последний консультаций, планируем подготовку поправок к Закону об акционерных обществах, которые позволят зарегистрировать предприятие, не только имеющее счет в банке, но и имеющее счет в электронной платежной системе. Такая поправка готовится сейчас", - в среду заявил журналистам Римантас Синкявичюс.
Министр утверждает, что планируются изменения и в квалификационных требованиях к прибывающим работникам, так как некоторые работники сектора информационных технологий в Беларуси не имеют официального образования.
Президент Конфедерации бизнеса Литвы Андрюс Романовскис считает, что у Литвы есть очень хорошие шансы привлечь специалистов и компании из Беларуси. Немалое значение в этом играет и географическая близость стран.
"Полагаю, что у Литвы есть больше всего шансов и полагаю, что мы выиграем (...) Будем говорить с банками, особенно с действующими в Литве, чтобы они более гибко относились и не боялись белорусов", - сказал А. Романовскис.
Связанный с Беларусью литовский бизнес еще не ощутил последствий кризиса, однако находится в напряженном ожидании.
"Насколько мне известно после встречи с коммерческим структурами, некоторые ощущают тревога, что нужно будет выполнять указания А. Лукашенко, я имею в виду белорусские предприятия "Беларуськалий" или "Гродно Азот", они ощущают определенную тревогу, однако технически, скажем так, решений или официальных сообщений (Клайпедскому – BNS) порту, литовским железным дорогам пока нет", - отметил министр.
Р. Синкевичюс утверждает, что литовский бизнес, который инвестировал средства в Беларуси, пока не планирует расширяться.
"Все компании очень напряжены, торгуют или имеют компании внутри, пока мы не видим, чтобы началась национализация или черные списки предприятий, - опять же смотришь на эту ситуацию, как у нас было с Россией. С Россией, признаем, отношений почти нет, а торговля всё равно идет. В этом (с Беларусью – BNS) случае это невозможно, чтобы у нас остановилось", - заявил А. Романовскис.
А. Романовскис подчеркнул, что неопределенность очень сильна и предприятия, работающие с Беларусью, не планируют расширения.
Белорусские компании начали активно искать возможности перемещения в зарубежные страны после массового жестокого подавления протестов.
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