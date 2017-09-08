Министерство финансов предлагает ограничить эту форму деятельности. Сокращение лимита, при котором может выплачиваться фиксированная сумма налога, будет более справедливым, считают там. Признавая, что некоторые должны платить более высокие налоги, министерство полагает, что изменения повлияют лишь на небольшой процент владельцев бизнес - удостоверений.

Тем временем, представители бизнеса критикуют такие планы, поскольку некоторые из них в конечном счете не смогут продолжать свою деятельность, а число эмигрантов и обращающихся за поддержкой государства увеличится.

В настоящий момент осуществлять отдельные виды деятельности с приобретением бизнес-удостоверений можно в том случае, если доход от этой деятельности не превышает 45 000 евро в год. Министерство финансов зарегистрировало поправку к закону, в которой предлагается сократить этот предел до 20 000 евро.

В противном случае придется заплатить 5-15% - процентный подоходный налог с физических лиц.

Заместитель министра финансов Дайва Брасюнайте объяснила, что после внесения поправок в закон часть населения должна будет платить вдвое больший подоходный налог с физических лиц:

«Расходы на выдачу удостоверений на предпринимательскую деятельность различаются в зависимости от выполняемой деятельности - затраты на услуги, например, ниже, затраты для лиц, занимающихся торговлей или производством, выше.

Данные показывают, что расходы в среднем составляют около 78% всех доходов. Жители, которые в год получают 20-45 тысяч в год евро дохода, при получении бизнес-удостоверения платят в среднем 13,4 евро фиксированного подоходного налога в месяц. Перейдя на правила, применимые к индивидуальной деятельности, такие жители будут платить 5% в год подоходного налога (разницу в доходах / расходах), поскольку прибыль будет меньше 10 000 евро - налог будет составлять в среднем 29 евро в месяц».

Председатель Совета малого и среднего бизнеса Даля Матукене критикует планы министерства по изменению процедуры налогообложения бизнес- удостоверений.

«Снижение оборота до 20 000 евро - это абсолютное уничтожение этого вида бизнеса. Этот оборот включает все расходы, необходимые для бизнеса, что составляет около 50-75% общего оборота. Затем владелец бизнес-удостоверения платит еще один годовой налог, размер которого различается в зависимости от региона. Он также платит социальные налоги в «Содру», подоходный налог, взнос за медицинскую страховку.

Если он, например, парикмахер, он будет платить за помещение, за топливо, если ему нужно куда-то ехать, если он арендует помещение, то платит налог на недвижимость, а также за рекламу и т. Д. Короче говоря, по нашим оценкам, если будет установлен такой оборот, то каждый месяц владелец удостоверения на предпринимательскую деятельность понес бы убытки в размере около 400 евро в месяц», - подсчитала председатель совета.