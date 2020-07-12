"Мы мобилизовались как в армии. 2-3 недели у нас не было ни одного выходного дня", - рассказал глава ЗАО Barbora и ЗАО Radas Андрюс Микалаускас.

Опрос, проведенный по заказу "Предприимчивой Литвы", показал, что во время карантина 20% жителей стали чаще пользоваться услугами интернет-магазинов, но 41% по-прежнему не пользуется услугами интернет-магазинов.

Почему уже много лет интернет-магазины работают в убыток, как некоторые клиенты нечестно пытались заказать доставку, насколько в пик выросли продажи, об этом в интервью рассказал Микалаускас.

– В карантин увеличилось количество заказов по интернету. Когда был первый большой скачок?

– Первый скачок, который на немного даже остановил работу Barborа, был в конце февраля, еще до карантина, новости о коронавирусе вызвали панику, люди стали скупать продукты, гречу, другую крупу. Это длилось несколько дней, потом нам пришлось работать над системой. Вторая волна началась в середине марта.

– Как проходила работа в карантин?

– Мы мобилизовались как в армии. 2-3 недели у нас не было ни одного выходного дня.

Решали два вопроса: один - вопрос безопасности, а другой, как доставить как можно больше заказов.

– Какими были возможности доставки товаров до карантина и какими они стали во время карантина?

– Перед карантином ресурсов было столько, сколько требовалось: люди могли получить заказ в тот же день. О во время карантина количество заказов увеличилось больше чем в два раза, а в пик - в три раза. Кроме того, люди делали большие заказы. Свободное время доставки разбирали в считанные секунды.

– Были ли попытки злоупотребления системой?

– Да, были. Мы поняли, что люди так хотят получить заказ, что программисты даже создают коды для получения времени доставки заказа. Создавали script, программы, которые автоматически бронировали появившееся свободное время.

Мы заметили это сами, кроме того, нам об этом сообщили другие. Мы смогли работать дальше, когда внедрили предохранители.

Это было нечестно по отношению к тем, кто не умеет программировать.

– В конце марта сообщалось, что вы приняли дополнительно 320 работников. После карантина пришлось ли сокращать их количество?

– В пик было около 1000 работников. До карантина их было 500. Многих работников мы арендовали через специальную платформу. Поэтому реально количество работников увеличилось в три раза. В середине апреля был пик, мы могли осуществлять большое количество заказов, а потом стало меньше ограничений и мы уменьшили мощности.

– Сейчас у вас 619 работников. Это докарантинный уровень?

– У нас еще много работников и заказов, но многих мы принимали на работу временно.

– А как решали вопрос транспорта?

– У нас в Литве есть 100 автомобилей. Все они работали в полную мощность. Потом мы арендовали все, что было доступно на рынке. Все небольшие машины, у которых были холодильники. Покупать машины было некогда, это требует много времени.

Во время карантина многие люди делали заказы по интернету не потому, что хотели этого, а потому, что у них не было иного выхода. Многие из них по-прежнему заказывают продукты, понимая, что это хорошая альтернатива. Сейчас важно сохранить этот рост.

– В карантин подобные услуги представили сети Rimi и Iki, почувствовали ли вы конкуренцию?

– Во время карантина о конкуренции мы не думали. Думали, как защитить работников, чтобы они не заболели, и как доставить максимальное количество заказов. Спрос был таким большим, что конкуренции мы не чувствовали.

– Barbora уже семь лет, но компания все еще работает в убыток. Каким будет этот год?

– Даже в карантин мы инвестировали. Мы не можем останавливать инвестиции, мы ориентированы на рост. В этом году прибыль не планируется, надо расти, не почивать на лаврах. Кроме того, и рынок еще не сформировался.

Рост мы измеряем ростом и базой клиентов. Мы ориентированы на ценность, а не на краткосрочную прибыль.

– Для покупателей цена все еще важна. По данным исследования Pricer.lt, в июне покупательская корзина Barborа была на 6 мест по дешевизне среди других интернет-магазинов.

– Вопрос в том, как считают эту цену. У нас просто нет самых дешевых товаров – самих дешевых и некачественных. Наши клиенты их не покупают. Поэтому при подсчете самой дешевой корзины кажется, что у нас она дороже, но только потому, что у нас нет самых дешевых товаров. Цены на другие товары у нас такие же, как в магазинах Maximа.

– Карантин ускорил развитие торговли в интернете? Может, мы скоро по результатам догоним западные страны?

– По объему точно не догоним, но можем догнать, а на самом деле даже уже перегнали, по качеству услуг. Литовские поставщики могут обеспечить быструю и удобную доставку, разные способы доставки, на рынке у нас много игроков.