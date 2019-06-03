Дирекция упразднила 2500 разрешений на бесплатную переправу на косу

По словам директора ЛДАД Виталия Андреева, последует обращение в Службу расследования финансовых преступлений (СРФП), чтобы уточнили нанесенный государству ущерб.

3 июня ЛДАД сообщает, что тысячи недействительных разрешений выявили, когда проверили список, которым располагает переправа Smiltynės perkėla. Выяснилось, что 2500 разрешений были выданы лицам, которые не декларировали место жительства на Куршской косе. Эти разрешения дирекция объявила недействительными.

"Переправа одного автомобиля стоит – 12 евро. По предварительным подсчетам, даже если автомобили переправлялись хотя бы раз в неделю, бюджету нанесен ущерб в 12 000 евро. Если выстроить все эти автомобили у переправы, то образуется очередь длиной в 15 км", – сказано в сообщении ЛДАД.

Цену на билеты компенсируют лишь в тех случаях, если речь идет о жителе косы или компании, которая работает на косе.

Пресс-секретарь Smiltynės perkėlа Эугенуюс Бардаускас сказал, что компания занимается лишь формальной выдачей разрешений.

До января 2019 года эти разрешения выдавали по информации, предоставленной Клайпедской и Нерингской мэриями.

С 1 января все документы проверяет ЛДАД.

ЛДАД указала, что сейчас расследуют уголовные дела по факту незаконного использования компенсации и нанесения государству ущерба на сумму 270 000 евро. ЛДАД предъявила гражданские иски для возмещения нанесенного государству ущерба.