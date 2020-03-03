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Так как приложение "Яндекс.Такси" до 22 января не зарегистрировалось в Дирекции автотранспорта, ведомство решило заблокировать приложение и сайт taxi.yandex.lv, узнал портал DELFI в дирекции.
Дирекция автотранспорта решила заблокировать "Яндекс.Такси" в Латвии
© AFP/Scanpix

"Те, кто не зарегистрирован [в Дирекции автотранспорта] не могут предоставлять свои услуги в Латвии", - указали в дирекции.

Предприятие должно было зарегистрироваться до 22 января, но этого не произошло. Тем не менее фирма продолжает оказывать услуги. Поэтому дирекция обратилась ко всем коммерсантам, обеспечивающим связь в Латвии, с просьбой заблокировать приложение "Яндекс.Такси". Блок будет снят, как только приложение зарегистрируется в Латвии.

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На данный момент в Латвии зарегистрировалось только одно приложение для вызова такси — эстонский BOLT TECHNOLOGY OÜ.

В "Яндекс.Такси" заявили, что сервис начал процедуру регистрации еще в прошлом году.

"Яндекс.Такси" проходит процесс регистрации в соответствии с принятыми в Латвии новыми правилами. В прошлом году мы подали всю документацию для регистрации в базе данных Автотранспортной дирекции, и с тех пор мы несколько раз дополняли заявку согласно требованиям ведомства. Последняя версия заявки была направлена на этой неделе. Надеемся, что после внесения окончательной версии заявки мы получим подтверждение о регистрации. Мы коммуницируем с ответственными ведомствами о решении этого технического вопроса и ожидаем, что они будут действовать с уважением законодательства и интересов потребителей", - сообщила глава международной пресс-службы Yandex.Taxi/Yango Наталья Журавлева.

Предприятия, позволяющие через приложение вызвать и оплачивать такси, обязаны следить за тем, чтобы услуги пассажирских перевозок выполняли только лицензированные коммерсанты, а все водители должны быть в регистре водителей такси, указали в дирекции. Сейчас в регистре находятся 7233 водителей и в пять раз меньше лицензированных автомобилей.

Требование регистрироваться было введено, чтобы снизить теневую экономику. Регистрация обязывает предприятие раз в месяц подавать в Службу госдоходов отчеты о перевозках, водителях и транспортных средствах.

Напомним, что 3 марта в сервисе "Яндекс.Такси" подтвердили, что передают информацию о поездках своих пользователей силовикам по запросу последних. Компания сделала это после того, как в СМИ появились показания экс-полицейского Игоря Ляховца, арестованного по делу корреспондента "Медузы" Ивана Голунова. Тот заявил, что узнал адрес журналиста, запросив историю его поездок в "Яндекс.Такси".

rus.DELFI.lv
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