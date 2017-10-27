Эту ситуацию называют не лопаньем пузыря или крахом, а охлаждением рынка и возвращением в нормальное русло. Директор Realdata.lt Арнолдас Антанавичюс указал, что мы достигли рекорда: в Вильнюсе можно выбирать из 5000 новых квартир. Такого еще не было. По словам специалиста, аргументов для повышения цен уже нет.

По подсчетам компании Eika, в этом году в Вильнюсе продано 3700 квартир, в прошлом 4200, в 2015 г. - 3500. Раньше покупатели могли выбирать из 3000 квартир. Еще один показатель охлаждения рынка – меньше зарабатывают на аренде. Еще недавно жилье подорожало, но арендная плата не меняется.

"Продажи сильно не снижаются, но надо смотреть каким будет соотношение предложения и спроса (...)", – сказал Антанавичюс.

"В последние три года кривая продаж быстро росла. Такое вечно продолжаться не может. Еще в начале этого года я говорил, что в этом году роста не будет", – сказал глава компании Hanner Арвидас Авулис. Он заметил, что катастрофы тут нет.

Директор группы MC grupė Андрюс Моцкус, который сам сдает в аренду несколько квартир, согласен с коллегами и отмечает, что наблюдается охлаждение рынка: во-первых, дольше продают новое жилье, во-вторых, меньше заработок на аренде. Это означает, что рынок жилья переоценен.

"У нас есть несколько квартир, мы видим, что цены на жилье растут, а арендная плата нет. Это значит, что рынок перенасыщен. Кроме того, если аренда дешевле не стала, то требования возросли. К примеру, недавно за 350 евро можно было сдать в аренду квартиру со старым ремонтом. Сегодня за такую цену должен быть новый ремонт и мебель из IKEA", – сказал Моцкус.

Он прогнозирует,что в ближайшие несколько лет спрос и предложение должны урегулироваться.

Сейчас, по замечанию Антанавичюса, предложение значительно превышает спрос.

"Строительным компаниям надо либо остановить строительство, либо смириться с тем, что период акций и скидок будет долгим. Возможно, уже мало будет подарить место для парковки, надо будет и значительно снизить цену. Думаю, именно этот путь выберут, поскольку внезапно остановить проекты сложно. Есть начатые объекты, есть приобретенные участки. Еще нужно время для того, чтобы предложение и спрос уравнялись", – сказал Антанавичюс.

Он указал и угрозы – к примеру, рост процентной ставки. Антанавичюс прогнозирует, что в ближайший год цены на новое жилье снизятся на 5–6%, поскольку сейчас уже не продавец диктует условия.

"Если не будет скидок и различных акций, я не представляю, как удастся поддержать спрос. Но падения, как перед кризисом, не будет", – сказал эксперт.

Эксперты, с которыми DELFI говорил прежде, признали, что продавцам придется вернуться в условия нормального рынка. Раньше многие продавцы указывали в объявлениях повышенную, а не реальную цену, сейчас, по мнению экспертов, в объявлениях появятся реальные цены.

Однако эксперты считают, что даже реальные цены должны снижаться, поскольку, по данным Inreal, на сегодняшний день в Вильнюсе покупателям предлагают 5000 новых квартир - это рекордно много, а спрос снижается.