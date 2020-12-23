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Универсальное детское пособие в Литве с января повысится с 60 до 70 евро.
Детское пособие в Литве в 2021 году увеличится с 60 до 70 евро
© PA / Scanpix

В среду Сейм принял соответствующую поправку к закону о детских выплатах, которая вступит в силу с января. За это проголосовали 126 членов Сейма, воздержавшихся и голосовавших "против" не было.

Выплаты детям с недугами, многодетным и бедным семьям вырастут со 100 до 111 евро.

Сейм также принял поправки к закону о социальной помощи школьникам, и со следующего года бесплатное питание будет выделяться и всем второклассникам, независимо от доходов семьи.

В данный момент бесплатное питание могут получать все первоклассники и дошкольники.

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