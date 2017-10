Оператор электропередачи Litgrid сообщил, что на минувшей неделе, по сравнению с предыдущей, цена на электроэнергию снизилась на 9,2% до 35,6 евро за мегаватт-час. "Более низкие цены формировал импорт более дешевой электроэнергии из Швеции", - говорится в пресс-релизе Litgrid. В Литве импортируется 83% потребленной электроэнергии, 46% - из Швеции, 27% - из Латвии, Эстонии и Финляндии, 27% - из третьих стран.

