На минувшей неделе благодаря дешевой скандинавской электроэнергии осле цены на на электричество на бирже Nord Pool снизились почти на одну десятую.
Elektra
© DELFI / Šarūnas Mažeika

Оператор электропередачи Litgrid сообщил, что на минувшей неделе, по сравнению с предыдущей, цена на электроэнергию снизилась на 9,2% до 35,6 евро за мегаватт-час.

"Более низкие цены формировал импорт более дешевой электроэнергии из Швеции", - говорится в пресс-релизе Litgrid.

В Литве импортируется 83% потребленной электроэнергии, 46% - из Швеции, 27% - из Латвии, Эстонии и Финляндии, 27% - из третьих стран.

BNS
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