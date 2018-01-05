"Причины роста цен как торговцы, так и покупатели понимают по-разному - в публичном пространстве есть много объяснений и интерпретаций. Поэтому просим ЦБ провести детальное исследование изменения цен за последние 4-5 лет с выяснением, какие факторы влияют на рост цен на товары и услуги, обоснован ли этот рост цен, нет ли случаев злоупотребления", - сказал Павилёнис.

По словам депутатов, жители страны считают рост цен самой актуальной проблемой.

По данным "Евростата", уровень цен в 2016 г. составлял 62,9% средних по ЕС. К примеру, цены на одежду и обувь в Литве в среднем даже выше, чем средние данные по ЕС.

Жители Литвы в среднем тратят на продукты питания больше четверти своих доходов - почти больше жителей других стран ЕС.

Высокие цены отрицательно сказываются на покупательской способности жителей с самыми небольшими доходами, это побуждает еще большее социальное неравенство.

Депутаты предлагают оценить ситуацию и на литовском рынке розничной торговли, чтобы выяснить , достаточна ли конкуренция между торговцами.

"Литовский рынок розничной торговли довольно концентрированный. В настоящее время 71% рынка делят 4 торговых сети. Поэтому просим выяснить, достаточна ли конкуренция среди торговцев на литовском рынке. Большая конкуренция способствует снижению цен", - сказал Кащюнас.

В запросе к ЦБ депутаты также просят представить рекомендации для тех, кто формирует политику о том, какими средствами можно обуздать рост цен и как увеличить покупательную способность жителей с самыми небольшими доходами.