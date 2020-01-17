"Собственность - святое дело, пока это не начинает приносить вред жителям. (...) Я не вижу никакого другого выхода, как только такой решительный шаг, который был предпринят в случае со Snorаs, – национализация группы компаний. Государство перенимает управление и передает, например, Имущественному банку. То, что государство способно администрировать даже очень сложный бизнес, показывает пример электросетей, поэтому я не вижу никакой проблемы в национализации", – сказал 17 января на пресс-конференции Путейкис.
Председатель профсоюза "Солидарность" Кристина Крупавичене сказала, что штрафы компаний обычно платят за счет работников.
"Если компании ведомства назначают штраф, то ясное дело, эти штрафы платят работники. (...) Мы призываем власти создать такую систему, чтобы знать, как реагировать в такой ситуации. Сегодня акционеры за нанесенный ущерб своим имуществом не отвечают. (...) Они могут оставить эти убытки на работниках, государстве, налогоплательщиках", – сказал он.
Напомним, что правоохрана Литвы провела расследование и выяснила, что компания Grigeo Klaipėda сливала неочищенные стоки в Куршский залив. Сообщалось, что природе был нанесен огромный ущерб.
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