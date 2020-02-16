Депутат предлагает обязать крупные торговые центры в Литве не работать 16 февраля

В мае 2019 года депутаты зарегистрировали поправки, связанные с запретом на работу крупных ТЦ не только на Рождество и пасху, но и еще в два праздничных дня – 16 февраля и 1 ноября.

Такие поправки к Трудовому кодексу инициировала председатель Комитета социальных дел и труда Риманте Шалашявичюте и ее заместитель Томас Томилинас. По словам Томилинаса, согласно данным опросов, которыми располагают члены комитета, жители чаще всего упоминают эти четыре дня, в которые, по их мнению, торговые центры не должны работать.

"Однако рассмотрение поправок попридержали, поскольку торговые центры демонстрировали усилия по переговорам с профсоюзами о дополнительных выходных для работников. Для парламента важно, чтобы крупные ТЦ учитывали не только религиозные, но и государственные праздники. В этом году условия для солидарности отличные – 16 февраля и первый день Пасхи - это воскресенье", - сказал Томилинас.

В августе 2018 года глава Соцмина Линас Кукурайтис сообщал, что руководство крупных ТЦ и профсоюзы предварительно договорились, что магазины не будут работать на Рождество и на Пасху.

Парламент в июне 2018 г. в первом чтении принял поправку к ТК, согласно которой магазины будут закрыты в последнее воскресенье каждого месяца и во все праздничные дни, а из в Литве 13: Сочельник, Рождество, Новый год, Пасха, 16 февраля, 11 марта, День Ивана Купалы, День Успения Богородицы, День матери, День отца и др.

Томилинас отметил, что о времени работы магазинов ведут дискуссии с 2002 года, и несмотря на то, что представители крупных ТЦ договорились не работать в праздники, они соблюдали это соглашение только два раза на Рождество.