В проекте закона предлагается установить, что после объявления чрезвычайной ситуации, правительство может устанавливать список товаров первой необходимости и средств медицинской помощи и временно регулировать цены на них.
Надеются, что это пресечет бизнеса возможность использовать чрезвычайную ситуацию в своих интересах – из-за высокого спроса искусственно повышать цены в целях наживы.
ранее сообщалось, что советник премьер-министра Саулюса Сквернялиса Скирмантас Малинаускас 2 марта уверял, что чрезвычайной ситуацией в Литве, объявленной из-за коронавируса, злоупотребляют – в несколько раз дороже продают медицинские маски и дезинфекторы.
Малинаускас сказал, что обсуждают поправки к законам, которые пресекут возможность злоупотребления сложившейся ситуацией.
TOP новостей
Глава МИД Литвы предлагает парламенту осудить попытки России переписать историю (62)
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс...
Завершено расследование дела подозреваемого в шпионаже Палецкиса (6)
Завершено досудебное расследование, в котором в...
Литовский профессор сравнил коронавирус с корью и гриппом: количество зараженных удивляет (70)
По словам директора Центра инфекционных заболеваний и...
Шимоните согласилась возглавить список консерваторов на выборах в парламент Литвы (71)
Депутат парламента Литвы Ингрида Шимоните...
Депутат парламента Литвы предлагает ограничить рост цен во время чрезвычайных ситуаций
Депутат парламентской фракции Союза...