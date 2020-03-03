Депутат парламента Литвы предлагает ограничить рост цен во время чрезвычайных ситуаций

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Депутат парламентской фракции Союза отечества-Христианских демократов Литвы Эмануэлис Зингерис зарегистрировал проект закона об ограничении цен в случае чрезвычайных ситуаций.
Parduotuvė
Parduotuvė
© Shutterstock

В проекте закона предлагается установить, что после объявления чрезвычайной ситуации, правительство может устанавливать список товаров первой необходимости и средств медицинской помощи и временно регулировать цены на них.

Надеются, что это пресечет бизнеса возможность использовать чрезвычайную ситуацию в своих интересах – из-за высокого спроса искусственно повышать цены в целях наживы.

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ранее сообщалось, что советник премьер-министра Саулюса Сквернялиса Скирмантас Малинаускас 2 марта уверял, что чрезвычайной ситуацией в Литве, объявленной из-за коронавируса, злоупотребляют – в несколько раз дороже продают медицинские маски и дезинфекторы.

Малинаускас сказал, что обсуждают поправки к законам, которые пресекут возможность злоупотребления сложившейся ситуацией.

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