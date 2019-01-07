"Я попросил, чтобы предоставили информацию об основателях, учредителях, бизнес модели этого бизнеса. Из СМИ создается впечатление, что это агрессивный способ учреждения и развития банка. Подтвердится ли это, будем говорить об этом с Центробанком.

Другой момент - была публичная информация об акционерах этого банка (не знаю, какого уровня эти акционеры), но был упомянут Юрий Мильнер (российский миллиардер, связанный с Кремлем – DELFI). Я хотел бы знать, подтвердится эта информация или нет", – сказал DELFI Якелюнас.

Он заметил, что обратился в СРФП 21 декабря 2018 года. Получение заявки подтвердила и пресс-секретарь СРФП Рута Андрюскайте.

"Центральный банк Европы, Центробанк Литвы применяют свои критерии и параметры. У меня возникают другие вопросы. Тем более что в контексте расследования кризиса банки - сами по себе сложные и рискованные ведомства, даже если все с их управлением в порядке, а тут речь идет о молодых людях.

Если это технологии – это хорошо, но когда речь идет о кредитах, вкладах и с такими установками, то это может грозить проблемами как самому себе, так и другим, а в данном случае - государству", – объяснил свои мотивы Якелюнас.

Он напомнил, что 22 декабря в The Guardian появилась статья, в которой рассуждают на тему, может ли в Литве повториться сценарий банковского кризиса в Исландии.

Тогда около 300 000 клиентов банка Icesave лишились вкладов на сумму 4 млрд. фунтов стерлингов, когда потерпела крах компания Landsbanki.

Собеседник заметил, что в Литве фонд страхования вкладов практически пуст.

"Взносы в него невелики. Если что-то случится с этим или каким-то другим банком, то будут большие проблемы", – сказал депутат.

По данным, имеющимся на сайте Indėlių ir investicijų draudimas, 30 сентября 2018 года в фонде страхования вкладов было 211,3 млн. евро.

Член правления Центробанка Марюс Юргилас ранее говорил, что деятельность банка Revolut на данный момент не представляет никакого риска.

Якелюнас заметил, что Revolut пока реально не работает, поэтому Юргилас прав.

"Конечно, о каких-то реальных рисках, которые могут материализоваться сейчас, речь не идет. Но в сфере финансов надо смотреть в будущее. Всегда надо стараться предупредить риски, а не смотреть, как они материализуются", – заметил он.