Департамент статистики сообщает, что услуги за год подорожали на 5,1%, а товары на 2,9%.
"Больше всего за год увеличились цены на пиво, твердое топливо, услуги кафе и ресторанов, на молочные продукты, сыр и яйца, вино, крепкие напитки, овощи и лекарства подешевели", - сказано в сообщении.
Алкоголь и табачные изделия за год подорожали на 11,3%, коммунальные услуги, вода и прочие услуги на 5,6%, отдых и досуг - 4,1%, гостиницы и рестораны - 7,4%. Услуги связи подешевели на 2%.
Цены, администрируемые госведомствами, увеличились на 1,1%, а рыночные - на 3,8%.
Среднегодовая инфляция составила 3,9%.
За месяц (с января по февраль) потребительские цены снизились на 0,2%.
За это время цены на потребительские товары снизились на 0,4%, а на услуги увеличились на 0,3%.
Из-за сезонных скидок подешевели одежда и обувь - на 1,3%.
Из овощей больше всего подешевел салат (на 17,5%), помидоры (16,1%), цветная капуста (8,1%). Подорожали мандарины - на 12,9%, длинноплодные огурцы - 10,6%, бананы - 9,8%.
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