Деньги за несостоявшиеся поездки клиентам должны вернуть в течение 90 дней

За такую поправку к Гражданскому кодексу в четверг проголосовал 61 депутат, против были 11, 32 воздержались. Это значит, что турагентства должны будут вернуть клиентам деньги через 90 дней после окончания карантина, если клиент и компания не договорились иначе.

Член парламентского Комитета по экономике Эугениюс Гентвилас сказал, что уже около 500 человек обратились в суд с требованием вернуть деньги за несостоявшиеся поездки.

Депутат Симонас Гентвилас предупредил, что эти люди могут вообще не получить свои деньги обратно, если туроператоры обанкротятся. "Хоть немного поможем выжить компаниям", – сказал депутат Альгирдас Буткявичюс.

Минюст Литвы предупреждал, что этот порядок нарушит действующий в ЕС регламент о расчете с клиентами в течение 14 дней, однако инициаторы инициативы указали, что некоторые другие страны установили еще более длительный срок, не боясь санкций Брюсселя, поскольку это единственная возможность спасти туроператоров.