Генпрокуратура сообщила, что дело, в котором подозрения в злоупотреблениях предъявлены шести лицам, в том числе - бывшим руководителям ИАЭС Дарюсу Янулявичюсу и Освалдасу Чюкшису, а также бывшему начальнику коммерческого отдела Лаурасу Пуслису, передано в Панявежский окружной суд.

Суд также принял к рассмотрению иск защищающих общественный интерес прокуроров, в котором они просят признать недействительным организованный ИАЭС аукцион радиоактивных медных трубок и заключенный договор купли-продажи. Сумма иска - 1,564 млн. евро.

У сотрудников правоохранительных органов упомянутый конкурс на продажу 2000 тонн медных трубок, зараженных радиоактивными веществами, вызвал подозрения. Имелось подозрение, что победитель - фирма Sypra – был известен заранее.

Как утверждает Служба спецрасследований, в аукционе участвовало всего две фирмы, одна из которых - германская- победила на нем и получила право приобрести радиоактивные трубки за стартовую цену - более 1,5 млн. евро или за 781,9 евро за тонну. Между тем тонна чистой меди на рынке стоила около 3,8 тыс. евро.

После предъявления подозрений Д. Янулявичюс в начале января уволился с должности.