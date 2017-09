Представитель по связям с общественностью Клайпедского суда Лайма Домаркене сообщила BNS, что решение суда должно быть опубликовано в конце этого года. "Рассмотрение дела ведется слажено и близится к концу. На ближайших заседаниях, которые состоятся 10-11 октября, планируется заслушать обвинения. Выводы планируется опубликовать до Рождества", - сказала Л. Домаркене. Обвинения в получении взятки в крупном размере предъявлены бывшему директору по инфраструктуре Клайпедского порта Гядиминасу Зумарису, а в подкупе - гражданину Латвии, бывшему председателю правления Latvijas tilti Геннадию Камкалову. По данным литовской Службы спецрасследований, стоимость взятки превышала 9,5 тыс. евро (250 минимальных прожиточных уровней), за это Уголовный кодекс предусматривает наказание в виде лишения свободы о 2 до 7 лет.

