Представитель по связям с общественностью Клайпедского суда Лайма Домаркене сообщила BNS, что решение суда должно быть опубликовано в конце этого года.
"Рассмотрение дела ведется слажено и близится к концу. На ближайших заседаниях, которые состоятся 10-11 октября, планируется заслушать обвинения. Выводы планируется опубликовать до Рождества", - сказала Л. Домаркене.
Обвинения в получении взятки в крупном размере предъявлены бывшему директору по инфраструктуре Клайпедского порта Гядиминасу Зумарису, а в подкупе - гражданину Латвии, бывшему председателю правления Latvijas tilti Геннадию Камкалову.
По данным литовской Службы спецрасследований, стоимость взятки превышала 9,5 тыс. евро (250 минимальных прожиточных уровней), за это Уголовный кодекс предусматривает наказание в виде лишения свободы о 2 до 7 лет.
Danske Bank: то, что произошло в Эстонии, недопустимо
Danske Bank сообщил, что расширяет проводимое в отношении...
За расширением Клайпедского порта будет следить специальная рабочая группа (1)
За расширением Клайпедского морского порта, которое...
Дело о взяточничестве Клайпедского порта и Latvijas tilti - в суде (1)
Уголовное дело о коррупции, в котором фигурируют...
В пятницу произошли сбои в некоторых услугах банка SEB (3)
22 сентября произошли сбои в некоторых услугах банка SEB....
В Литве не знают, будут ли отменены рейсы Ryanair
Компания Lietuvos oro uostai (Аэропорты Литвы ) не располагает...
TOP новостей
Президент Литвы: в борьбе с коррупцией компромиссов быть не может (67)
В борьбе с коррупцией компромиссов быть не может,...
Север Литвы накрыл ливень: объявлена экстремальная ситуация
Литву , в особенности северный и северо-восточный...
Все больше жителей декларирует отъезд из Литвы (111)
На сегодняшний день свой отъезд из Литвы уже...
В деле о политической коррупции – подозрения в адрес Движения либералов и Партии труда комментарии Шимашюса и Масюлиса (21)
В одном из крупнейших дел о политической коррупции...
За покупками в Польшу: на пути ждали два неприятных сюрприза (41)
Середина сентября, много времени прошло в поисках...