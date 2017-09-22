Уголовное дело о коррупции, в котором фигурируют дирекция Клайпедского морского порта и латвийская мостостроительная компания Latvijas tilti передано в суд.
© DELFI / Dainius Sinkevičius

Представитель по связям с общественностью Клайпедского суда Лайма Домаркене сообщила BNS, что решение суда должно быть опубликовано в конце этого года.

"Рассмотрение дела ведется слажено и близится к концу. На ближайших заседаниях, которые состоятся 10-11 октября, планируется заслушать обвинения. Выводы планируется опубликовать до Рождества", - сказала Л. Домаркене.

Обвинения в получении взятки в крупном размере предъявлены бывшему директору по инфраструктуре Клайпедского порта Гядиминасу Зумарису, а в подкупе - гражданину Латвии, бывшему председателю правления Latvijas tilti Геннадию Камкалову.

По данным литовской Службы спецрасследований, стоимость взятки превышала 9,5 тыс. евро (250 минимальных прожиточных уровней), за это Уголовный кодекс предусматривает наказание в виде лишения свободы о 2 до 7 лет.

BNS
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