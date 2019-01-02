Литовская правоохрана намерена завершить продолжающееся больше года досудебное расследование вероятных хищениях имущества банка Snoras в первые три месяца этого года.
Vladimiras Antonovas ir Raimondas Baranauskas
© DELFI / Kiril Čachovskij

"Сейчас проводятся завершающие работы, чтобы было принято процессуальное решение. Планируется, что в первом квартале уже может быть принято процессуальное решение, то есть завершено расследование", - сказала BNS представитель Генпрокуратуры Рита Стундене.

Бывшие руководители и акционеры обанкротившегося банка Snoras Раймондас Баранаускас и Владимир Антонов проживают в России, Москва отказывается предоставить Литве правовую помошь.

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В марте прошлого года, собираясь судить скрывающихся Р. Баранаускаса и В. Антонова заочно, литовские прокуроры информировали Генпрокуратуру России о предъявленных им подозрениях.

В направленном российским прокурорам ходатайстве о правовой помощи литовская правоохрана просит ознакомить бывших руководителей Snoras с предъявленными им подозрениями и опросить их.

В конце октября Генпрокуратура РФ отказалась это сделать.

Сейм в позапрошлом году принял поправки к Уголовному кодексу, расширившие возможности судить лиц заочно за преступления, которыми причинен большой ущерб.

Досудебное расследование о вероятных хищениях имущества банка Snoras, обманном ведении банковского учета, фальсификации документов, злоупотреблениях, разбазаривании имущества и отмывании денег было начато в 2011 году.

Суды Великобритании в 2015 году приняли решение выдать проживавших тогда в Лондоне В. Антонова и Р. Баранаускаса Литве, однако они выехали из этого государства в Россию и получили там убежище.

В. Антонов и Р. Баранаускас подозреваются в злоупотреблениях, хищениях и разбазаривании имущества, преступном доведении до банкротства, легализации полученного преступным путем имущества, обманном ведении бухгалтерского учета, фальсификации документов.

Деятельность Snoras была остановлена в конце 2011 года.

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