Основной информационный портал в Литве - DELFI - остается лидером по средней дневной аудитории читателей на всех платформах: компьютерах, смартфонах и планшетах.
© DELFI / Andrius Ufartas

Пользователи чаще всего читают новости с помощью смартфонов: эта тенденция в последнее время проявляется на всех крупных порталах Литвы.

По данным компании Gemius Baltic, средняя аудитория читателей портала DELFI на платформе смартфонов опережает число ближайшего конкурента почти на 26%. Кроме того, DELFI по-прежнему лидирует и на других платформах.

"Аудитория DELFI - почти 70% всех пользователей интернета в стране, мы являемся основным порталом и гордимся тем, что у нас есть лояльные читатели и их аудитория растет. Мы ежедневно предоставляем им самые горячие новости, анализ событий, спортивные трансляции и другое ценное содержание", – сказал директор DELFI Витаутас Бенокрайтис.

На мобильной платформе в марте в среднем аудитория DELFI составляла 169 848 читателей в день.

Это почти на 22 000 больше, чем на 15min.lt (148 036). На третьем месте lrytas.lt - 124 256.

По общей дневной аудитории (в компьютерах, планшетах и смартфонах) в марте DELFI является лидером - 430 183, 15min.lt – 315 655, lrytas.lt – 276 218 читателей.

По тому, сколько времени читатель проводит на порталах, также лидирует DELFI - 2,8 ч. в день, далее идет 15min.lt (2,1 ч.), на третьем месте – lrytas.lt (1,8 ч.).

Реальное число читателей всех порталов снизилось в компьютерах и увеличилось в смартфонах. В марте у 15min.lt было 796 341, у DELFI – 745 585, у lrytas.lt – 605 047 реальных пользователей.

В это число входят как читатели порталов, так и те, кто заходит через другие платформы, например, Facebook.

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