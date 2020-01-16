В 2019 году Министерству охраны окружающей среды выделили 396 млн. евро, экономики и инноваций – 155 млн., энергетики – 194 млн., финансов – 1,246 млрд., обороны – 948 млн., культуры – 208 млн., социальной защиты и труда – 3,142 млрд., транспорта – 822 млн., здравоохранения – 773 млн., образования – 1,237 млрд., юстиции – 95 млн., иностранных дел – 82 млн., внутренних дел – 486 млн., сельского хозяйства – 956 млн.

На запрос портала DELFI о том, сколько средств осталось в бюджете за 2019 год, ответили 11 из 14 министерств (данные не предоставили Соцмин, Минздрав и Министерство образования).

У остальных остаток за 2019 год составляет меньше 1%.

Больше всего неиспользованных средств осталось у Минобороны - 3,3 млн. евро.

"Эти средства МО по полученному разрешению намерено использовать в 2020 году на накопление стратегических и неприкосновенных запасов", – сказано в ответе DELFI.

550 000 евро осталось у Минэнерго.

"Большая часть этой суммы, которая вернулась в бюджет, появилась в результате объединения Государственной инспекции по энергетике с Государственной комиссией по контролю над ценами и энергетикой", – указала советник министра Аурелия Верницкайте.

У Минсельхоза, по предварительным данным, осталось 500 000 евро.

436 890 евро не использовало Министерство экономики и инноваций.

У Министерства охраны окружающей среды осталось 314 800 евро.

Минкульт указал, что использовал почти все выделенные ему средства, а неиспользованная сумма (около 200 000 евро) осталась из-за того, что затянулась процедура госзакупок.

У Минфина осталось 45 100 евро.

На счету МИД осталось 26 800 евро.

У МВД - 13 000 евро, их вернули в бюджет.

Между тем на деятельность Соцмина в 2019 году выделили почти 6,0865 млн. евро, из них использовано 6,077 млн., осталось – 9500 евро.

На счету Министерства юстиции осталось 7900 евро.

У других министерств в январе еще не было окончательных данных.

ВРИО СГЗ Йовита Петкувене сказала, что заметила - в конце года министерства в спешке тратят выделенные им средства.

"В конце года больше всего стараются истратить сэкономленные средства. Ситуацию можно оценить неоднозначно. Если в конце года на сэкономленные деньги покупают то, что действительно необходимо и за адекватные деньги, оплата производится после получения товара, услуги или после выполнения работ, то все в порядке, никакого криминала.

Но есть немало случаев, когда покупают ненужные вещи или услуги, по цене выше рыночной или еще хуже - оплачивают товары и услуги, которые будут предоставлены только в следующем году авансом платят за невыполненные работы. Такие ситуации мы оцениваем отрицательно", – сказала она.

Петкувене прибавила, что одна из причин таких действий - особенности формирования бюджета.

"Если все средства за гос не использовать, их возвращают в бюджет. Кроме того, в таком случае в следующем году снижают финансирование, предполагая, что у ведомства более скромные требования.

Это значит, что экономные ведомства бывают наказаны, их лишают части финансирования. Поэтому и стараются всеми силами сохранить финансирование, только жаль, что не во всех случаях это делают законным способом. Сейчас Минфин меняет закон о формировании бюджета, в будущем ведомства будут свободнее в вопросе формирования бюджета, смогут планировать его на 3 года вперед. Надеемся, что это уменьшит "декабрьскую лихорадку", – сказала она.

Старший советник главного контролера Юра Ивонайтите согласна с тем, что для рационального использования средств нужно гарантировать управление бюджетом.

"Порочное управление бюджетом - одна из основных причин "декабрьской лихорадки" – при утверждении бюджета мы концентрируемся только на одном годе, не учитываем планы на последующий период, поэтому министерства по инерции пытаются освоить имеющиеся средства", – сказала она.

Ивонайтите напомнила, что Госконтроль еще в 2016 году предлагал усовершенствовать управление бюджетом – связывать его с результатом деятельности, планировать бюджет на 3 года.