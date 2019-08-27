"Европейский Совет, Европарламент и Еврокомиссия выразили единое обязательство сохранить уровень финансирования таких инфраструктурных флагманов, как Rail Baltica. Если проект Rail Baltica будет активно прогрессировать, а Балтийские страны сохранят единство, я верю, что уровень софинансирования сохранится на 85%", – сказал BNS И. Дегутис.
Кроме того, по его словам, в данный момент в Брюсселе рассматривается возможность "увеличения софинансирования на дополнительные 5% для проектов, у которых есть сильное совместное предприятие".
"Это реальная возможность для получения Балтийскими странами дополнительных 300 млн евро под этот проект. Уровень совфинансирования и все детали, связанные с финансированием, будут утверждены в Европарламенте в 2020 году, когда будет рассматриваться следующий финансовый период", – пояснил И. Дегутис.
На состоявшейся в пятницу в Риге встрече премьеров стран Балтии обсуждалась железная дорога Rail Baltica. Вице-канцлер литовского правительства Дейвидас Матулёнис сообщил BNS, что эстонский премьер Юри Ратс выразил мнение о необходимости ускорения реализации проекта.
На вопрос об ускорении реализации И. Дегутис ответил, что Rail Baltica – это сложный, ёмкий проект, который требует постоянной координации между участвующими в нем ведомствами и компаниями.
"Для продвижения вперед, мы должны более эффективно сотрудничать на административном уровне и обеспечивать безукоризненную реализацию фазы проектирования. Своевременное завершение проектировочной фазы Rail Baltica является важнейшим условием для начала строительства и достижении цели 2026 года", – сказал BNS И. Дегутис.
Общая стоимость проекта составляет примерно 5,788 млрд евро, а только в Литве – примерно 2,474 млрд евро.
Rail Baltica с 2026 года должна соединить Таллин, Пярну, Ригу, Панявежис, Каунас, Вильнюс и Варшаву.
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