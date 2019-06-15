"Процесс Rail Baltica активизируется на этапе проектировки (...). В целом до конца этого года мы планируем подписать 9 из 11 договоров, которые составляют 75% всего участка Rail Baltica", – заявил в пятницу BNS И. Дегутис на подписании договора проектировки Rail Baltica.
Участок от Каунаса до Рамигалы и от Рамигалы до латвийской границы будет проектировать Idom Consulting, Engineering, Architecture, договора с которой были подписаны в пятницу.
По словам И. Дегутиса, из 7 объявленных Rail Baltica конкурсов закупок Idom победила на пяти, поэтому очень является очень важным партнером проекта. Он также сказал, что объявленные конкурсы Rail Baltica пользовались значительным вниманием зарубежных компаний.
"Был очень значительный интерес, мы получили 10 предложений от международных компаний, субподрядчики которых были литовцами. Idom была компанией, которая предложила лучшую финансово-экономическую выгоду. Мы оценили не только цену, но и качество", – отметил член правления RB Rail.
Idom также будет проектировать участок Rail Baltica от Каунаса до Рамигалы, кроме того в пятницу был подписан договор о проектировки железнодорожной ветки европейского стандарта в Эстонии, от Таллина до Раплы.
В Литве еще нужно будет выбрать проектировщика участка Rail Baltica от Каунаса до польской границы. По словам И. Дегутиса, сейчас на этом участке начались работы территориального планирования, которые продлятся два года, а проектировщика для самой этой ветки будут искать после завершения первых работ.
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