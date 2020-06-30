Дефицит сектора центральной власти Литвы – 1,17 млрд евро

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В январе-мае этого года дефицит сектора центральной власти Литвы составил 1,172 млрд евро, Пятимесячный баланс сектора центральной власти был на 1,347 млрд евро меньше, чем за тот же период прошлого года, сообщило Министерство финансов.