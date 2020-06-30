Дефицит сектора центральной власти Литвы – 1,17 млрд евро

Доходы сектора центральной власти в январе-мае составили 5,315 млрд евро, расходы – 6,364 млрд евро. Изменение сделок с нефинансовым имуществом ыбло положительным и составило 122,8 млн евро.
Налоги составили 53,3% доходов власти, 36,4% – социальные взносы. Основную часть расходов в январе-мае составили соцвыплаты – 58,2%, дотации –12,8%, заработная плата и социальное страхование – 11,4%.
В мае доходы сектора центральной власти составили 1,075 млрд евро, а расходы – 1,493 млрд евро, сделки с нефинансовым имуществом составили 50,7 млн евро. Майский дефицит сектора центральной власти составил 468,8 млн евро.
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