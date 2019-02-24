Евросоюз является крупнейшим в мире импортером энергоносителей. Каждый год он платит за них в пересчете 300 миллиардов евро, при этом около 85 процентов расчетов проходят в долларах. Похожая ситуация наблюдается и на других сырьевых и финансовых рынках, где американская валюта занимает сегодня господствующее положение. "Подавляющее большинство наших долгосрочных контрактов на импорт энергоносителей не в евро. Это говорит о неустойчивости ситуации и не отображает роль, которую евро должен играть в мире", — заявил еврокомиссар Мигель Ариас Каньете, отвечающий сейчас за энергетику.

С этой сферы Еврокомиссия и начала дедолларизацию, представив в декабре 2018 года свои рекомендации. Фактически это набор призывов к государствам ЕС и участникам рынка. Например, правительствам следует продвигать использование евро как в расчетах с третьими странами в энергетике, так и на рынках внутри европейских государств, считают в Брюсселе. А участникам газового рынка советуют сразу заключать контракты в евро.

Ни Еврокомиссия, ни правительства стран ЕС не могут указывать частным компаниям, какую валюту использовать при заключении сделок. Потому в Брюсселе пошли путем проведения опроса всех заинтересованных участников. Ряд таких консультаций стартовал в конце января 2019 года: в секторе продуктов питания, металлов и минерального сырья, на финансовых рынках. Консультации в энергетике Еврокомиссия начала 14 февраля.

В частности, в Брюсселе хотят узнать, в каких валютах компании проводят расчеты, с какими регионами торгуют в евро, какие преграды мешают евро играть большую роль, какие преимущества и проблемы компании ожидают от увеличения торговли в евро. Консультации хотят завершить до конца марта, а до лета планируют представить их результаты. Эксперт брюссельского экономического аналитического центра Bruegel Элина Рыбакова считает консультации правильным подходом, поскольку чиновники или экономисты не обязательно знают все детали рынка. Но она добавляет, что это пока только отправная точка.

Дедолларизация: интересы ЕС и РФ совпали?

Цель повысить роль евро провозгласил в сентябре 2018 года председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Немногим ранее о сходной цели — дедолларизации — начали говорить и российские власти. По словам Рыбаковой, заявления целого ряда их представителей, включая президента РФ Владимира Путина и премьера Дмитрия Медведева, свидетельствуют, что Москва "очень заинтересована перейти на евро". По ее словам, Россия уже ведет переговоры с другими странами, например Турцией, а с Китаем уже есть некоторые торговые сделки в юанях.

Следовательно, говорит Рыбакова, в отличие от многих других сфер, где интересы ЕС и России не совпадают, в увеличении роли евро заинтересованы обе стороны. "И Россия не будет ничего просить взамен за торговлю в евро, ведь это выгодно и ей, потому что позволяет диверсифицироваться, уменьшить использование доллара", — отмечает эксперт.

Рыбакова указывает на большие различия между рынками газа и нефти. Что касается "голубого топлива", то все, что фактически требуется, — это чтобы "Газпром" и покупатели российского газа в ЕС договорились перейти на расчеты в евро. Довольно просто это будет сделать в случае краткосрочных контрактов. Но при этом все равно останется вопрос страхования рисков, которое осуществляют преимущественно исходя из мировых цен на нефть, добавляет Рыбакова. "Но исходя из решимости руководства России изменить ситуацию, я думаю, "Газпром" удастся убедить", — отмечает она.

В ЕС хотели бы создать эталонную марку нефти

Если в долларах оплачивается около 70 процентов импорта газа в ЕС, то все контракты на нефть являются долларовыми. Потому Еврокомиссия советует котировочным агентствам посодействовать созданию эталонной марки нефти в евро. Двумя главными такими марками сейчас являются Brent и WTI. Для Европы основное значение имеет Brent, при этом торгуется эта марка нефти в американских долларах.

Рыбакова считает, что создание эталонной марки в евро было бы полезным, ведь это действительно отражало бы то, что Европа импортирует нефть, а также устранило бы необходимость страховать риски, связанные как с ценой нефти, так и со стоимостью доллара. Это было бы очень выгодно, к примеру, авиакомпаниям из ЕС, продающим билеты в евро, тогда как большая часть их расходов состоит из оплаты горючего, цена на которое зависит от сделок в долларах.

Создание эталонной марки нефти Рыбакова не считает невозможным, однако убедить участников рынка пойти на радикальные изменения будет непросто. "Есть еще возможность попробовать создать ее на бирже, мало торгующей нефтью, например, немецкой Deutsche Börse, но сделать это будет все сложнее", — добавляет она. В марте 2018-го Китай уже создал свою эталонную марку Shanghai crude, а Россия еще ранее запустила учебные торги фьючерсами сорта нефти Urals. Евросоюз, в отличие от Китая или же России, не сможет предписывать компаниям использовать эталонную марку в евро, он может лишь создавать для этого условия. Тем не менее перспективы марки в евро Рыбакова оценивает намного лучше, чем в юанях или рублях. "В ЕС и ликвидность рынков, и правовая система внушают намного больше доверия", — поясняет она.

Скромные валютные цели Еврокомиссии

Финансовые рынки исследует другой эксперт Bruegel, Франческо Пападия. "Еврокомиссия даже не делает вид, что сможет достигнуть очень больших результатов благодаря этой инициативе. Она признает, что возможность для евро стать настоящим конкурентом доллара как ведущей международной валюты даже не обсуждается", — говорит он.

По словам эксперта, евро пока может лишь отвоевать позиции, утерянные в ходе еврокризиса. В Еврокомиссии указывают, что сейчас лишь 20 процентов долговых бумаг в мире выпускают в евро, тогда как в 2007 году эта цифра достигала 40 процентов.

По мнению Пападии, повышение роли евро может принести пользу не только внутри ЕС, но и другим странам, например Украине. "Маловероятно, что евро начнут широко использовать в Латинской Америке или в большей части Азии, но соседним с ЕС странам это даст выбор — использовать им доллар или же евро", — поясняет эксперт.