Перемычка мощностью 700 мегаватт в последнее время действовала бесперебойно. Как утверждает литовский оператор Litgrid, в прошлом году ее доступность была особенно высока и составляла 99,95%.
В воскресенье были активированы аварийные резервы мощности в Литве, Латвии и Эстонии.
Во вторник перебои фиксировались и на рижских когенерационных электростанциях. Принадлежащее государственной группе Ignitis grupe предприятие Ignitis gamyba сообщило, что после этих перебоев в региональных поставках электроэнергии контролирумые им мощности вырабатывают почти 73% потребности Литвы в электроэнергии.
В 2018 году был проведен гарантийный ремонт перемычки, на которой до этого часто случались неполадки. Плановые надзорные работы проводились и осенью прошлого года.
Стратегический проект NordBalt стоимостью 550 млн евро провели в жизнь Litgrid и Svenska kraftnat. Перемычка протяженностью 450 км начала действовать в феврале 2016 года.
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