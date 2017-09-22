Danske Bank: то, что произошло в Эстонии, недопустимо

Danske Bank считает основным источником возникших проблем руководство эстонского подразделения, способствовавшее криминальной деятельности. В качестве трех основных недочетов авторы анализа указывают недостаточные правила выполнения требований по предотвращению отмывания денег, неадекватный внутренний контроль и контроль рисков, а также излишнюю сосредоточенность на проверке местных ведомств. Кроме того, руководство не уделяло должного внимания факторам безопасности.

”На данный момент фокус руководства эстонского филиала намного более сильный, внедрены и намного более эффективные механизмы контроля, — сказал исполнительный директор Danske Group Томас Ф. Борген. — То есть к настоящему моменту ситуация кардинально изменилась. Несмотря на то, что вопросами отмывания денег занимаются соответствующие ведомства, мы ясно видим, что направленные на борьбу с отмыванием действия отказались недостаточными. Это недопустимо”.