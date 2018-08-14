Часть бизнес-клиентов и других клиентов банка Danske Bank 13 сентября получила письма с уведомлением о том, что их счета будут закрыты. Клиентов информировали об этом по почте и по эл. почте. Закрыть счета в одностороннем порядке якобы позволяют договоры, заключенные между клиентами и банком.
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