Датский банк Danske Bank, который в странах Балтии был связан со скандалом с отмыванием денег, полностью прекращает свою деятельность в Литве и других странах Балтии, пишет vz.lt.
© DELFI / Karolina Pansevič

Часть бизнес-клиентов и других клиентов банка Danske Bank 13 сентября получила письма с уведомлением о том, что их счета будут закрыты. Клиентов информировали об этом по почте и по эл. почте. Закрыть счета в одностороннем порядке якобы позволяют договоры, заключенные между клиентами и банком.

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