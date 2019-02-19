Датский Danske Bank прекращает работу на литовском рынке, а также в Латвии, России и Эстонии, сообщает Медуза.
© DELFI / Karolina Pansevič

Такое решение, говорится в заявлении кредитной организации, принято после того, как банк заподозрили в отмывании денег через отделение в Эстонии. Работу в этой стране Danske Bank сворачивает по требованию финансовой инспекции.

Покинуть Литву и Латвию, а также Россию, Danske Bank решил «в соответствии со стратегией банка по борьбе с отмыванием денег», цитирует РБК заявление кредитной организации.

Предполагается, что через эстонское отделение Danske Bank проводились сомнительные операции, в том числе по отмыванию денег нерезидентов-россиян, более чем на 200 миллиардов евро. Дело Danske Bank стало одним из крупнейших в своем роде. Расследования деятельности банка проводят как в Европе, так и в США.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Swedbank подозревается в отмывании миллиардов евро; в том числе из России (11)

По данным шведской корпорации телерадиовещания SVT,...

Бизнес

Центробанк: поводов для беспокойства о Swebank в Литве нет (1)

Банк Литвы (Центробанк) не располагает информацией о...

Swedbank: мы не можем комментировать информацию о конкретных клиентах

В СМИ появилась информация о том, что банк Swedbank...

Глава Litgrid: если Россия отключится от БРЭЛЛ сейчас, она навредит сама себе (15)

В связи с намерениями Балтийских стран в ближайшие годы...

Barbora расширяет свою деятельность и будет работать на Куршской косе

Электронный магазин Barbora продолжает свое расширение в...

Swedbank подозревается в отмывании миллиардов евро; в том числе из России (11)

По данным шведской корпорации телерадиовещания SVT,...

TOP новостей

"Торговля правосудием": в Литве задержаны восемь судей и пять адвокатов (27)

В среду литовские правоохранительные органы сообщили,...

Центробанк: поводов для беспокойства о Swebank в Литве нет (1)

Банк Литвы (Центробанк) не располагает информацией о...

Swedbank подозревается в отмывании миллиардов евро; в том числе из России (11)

По данным шведской корпорации телерадиовещания SVT,...

Налог на второе жилье: почему к этому вопросу стоит вернуться (8)

Идея расширения базы недвижимости, которая может...

Swedbank: мы не можем комментировать информацию о конкретных клиентах

В СМИ появилась информация о том, что банк Swedbank...