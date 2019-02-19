Такое решение, говорится в заявлении кредитной организации, принято после того, как банк заподозрили в отмывании денег через отделение в Эстонии. Работу в этой стране Danske Bank сворачивает по требованию финансовой инспекции.
Покинуть Литву и Латвию, а также Россию, Danske Bank решил «в соответствии со стратегией банка по борьбе с отмыванием денег», цитирует РБК заявление кредитной организации.
Предполагается, что через эстонское отделение Danske Bank проводились сомнительные операции, в том числе по отмыванию денег нерезидентов-россиян, более чем на 200 миллиардов евро. Дело Danske Bank стало одним из крупнейших в своем роде. Расследования деятельности банка проводят как в Европе, так и в США.
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