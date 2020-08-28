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Одна из крупнейших в Северной Европе финансовых групп Danske Bank в Вильнюсе начинает новый этап деятельности - рассчитанную на два года реорганизацию и важные изменения в процессе внутренней работы.
Danske Bank начинает в Вильнюсе новый этап деятельности
© Reuters / Scanpix

В этой связи в Вильнюсе открывается современное здание "долины технологий и финансов" DC Valley.

Группа Danske Bank в прошлом году приняла решение прекратить деятельность банка в странах Балтии из-за произошедшего в Эстонии скандала с отмыванием денег.

Несколько лет назад группа Danske Bank уже отказалась в странах Балтии от предоставления розничных и частных банковских услуг, а также услуг местному бизнесу. В этом году литовский филиал банка продал порфтель кредитов частным клиентам за 108 млн евро банку Siauliu bankas.

Сейчас в Danske Bank и Центре глобальных услуг в Вильнюсе работает около 4 тыс. человек.

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