Danske Bank начинает в Вильнюсе новый этап деятельности

В этой связи в Вильнюсе открывается современное здание "долины технологий и финансов" DC Valley.
Группа Danske Bank в прошлом году приняла решение прекратить деятельность банка в странах Балтии из-за произошедшего в Эстонии скандала с отмыванием денег.
Несколько лет назад группа Danske Bank уже отказалась в странах Балтии от предоставления розничных и частных банковских услуг, а также услуг местному бизнесу. В этом году литовский филиал банка продал порфтель кредитов частным клиентам за 108 млн евро банку Siauliu bankas.
Сейчас в Danske Bank и Центре глобальных услуг в Вильнюсе работает около 4 тыс. человек.
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