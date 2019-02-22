Danske Bank больше не будет предоставлять в Литве банковские услуги

В пресс-релизе Danske Bank сказано, что от банковских услуг банк отказывается постепенно. Вся подготовка займет 12 месяцев. Когда банк полностью откажется от банковских услуг, зависит и от обязательств перед клиентами. О грядущих переменах банк информирует клиентов заранее. До того момента клиентов будут обслуживать в обычном порядке.

"Мы приняли обязательства перед Литвой как стратегической страной, в которой основали центр глобальных услуг и ИТ. Это неотъемлемая часть деятельности банка, обслуживания клиентов и создания новых услуг, часть расширения. Эта страна и работающие в ней команды - очень важны для успеха банка и останется частью стратегической компетентности в будущем", - сказал глава группы операций Danske Bank Джим Дитмор.

В этом году в действующих в Литве центрах планируют создать 600 новых рабочих мест. Центры Danske Bank объединяют разных специалистов - создателей программного обеспечения, технологий продажи ценных бумаг, специалистов по превенции отмывания денег, бизнес аналитиков, юристов и т.д.

Литовские работники работают в глобальных командах и делятся своими знаниями и ответственностью с коллегами за рубежом.