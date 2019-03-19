Dana Inc. открывает центр услуг в Вильнюсе, трудоустроит 100 человек

Американский производитель деталей для автомобильной промышленности Dana Incorporated объявила об открытии центра услуг в Вильнюсе. Размер инвестиций не разглашается.
Mantas Katinas
© DELFI / Karolina Pansevič

В новом отделении будут работать около 100 финансовых специалистов, которые будут сотрудничать с подразделениями Dana в Европе и Турции, сообщило агентство поощрения иностранных инвестиций Investuok Lietuvoje.

Как говорится в сообщении, решение обосноваться в Вильнюсе обусловило то, что литовская экономика стабильно, а люди знают много языков.

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По мнению главы Investuok Lietuvoje Мантаса Катинаса, приход Dana в Литву свидетельствует о том, что крупнейшие мировые компании наблюдают за Литвой, ищут способы ускорения роста в европейском регионе и за его пределами.

Учрежденная в 1904 году Dana предлагает различные решения для средств пассажирского транспорта, грузовиков, тяжелых транспортных средств, промышленного и стационарного оборудования.

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