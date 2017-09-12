В первом чтении парламент Литвы принял поправки к закону о страховании автогражданской ответственности.

В поправках предложено упразднить максимальную выплату морального ущерба в размере 5000 евро и предусмотреть, что общая сумма страхования может составлять до 5 млн. евро (включая моральный ущерб).

"После принятия закона может подорожать страхование автогражданской ответственности, замедлиться процесс выплаты ущерба пострадавшим третьим лицам, возникнет больше споров о размере ущерба, станет больше работы у судов", – сказано в документе.

Также указано, что поправки были приняты с учетом осуществления практики ЕС. Закон должен вступить в силу с 2019 г.

Министр финансов Вилюс Шапока заверил, что цель закона - защита интересов пострадавших лиц.Пока нет никаких предпосылок для подорожания полисов, но все будет зависеть от судебной практики. Он не смог ответить на вопрос депутатов, насколько подорожает страхование и какие последствия это будет иметь для среднего класса.

За принятие проекта в первом чтении проголосовали 56 депутатов, один был против, а 33 воздержались.

За этот закон еще два раза должен проголосовать парламент, а затем его должна одобрить президент.

Глава Бюро страховщиков транспортных средств Альгимантас Крижинаускас сказал, что если будут приняты эти поправки, страхование автогражданской ответственности подорожает.

"Эти поправки неизбежны, ни у парламента, ни у правительства нет выбора. Это должны сделать все страны ЕС. Что будет с ценами, зависит от судебной практики.

Моральный ущерб возмещают после всего. Для того, чтобы его присудить, не нужны никакие документы, просто за страдания, за неудобства, если человек был ранен или, не дай Бог, погиб. Без суда нельзя сказать, какой ущерб был нанесен", – сказал Крижинаускас.

По его словам, пока никто точно не может сказать, насколько подорожает страхование автогражданской ответственности, но это может быть "определенный процент".

По данным Центробанка Литвы (ЦБ), средний взнос по страхованию автогражданской ответственности в первом полугодии 2017 года увеличился на 24%.