Федеральное автотранспортное ведомство Германии (KBA) в пятницу, 21 июня, потребовало от немецкого автопроизводителя Daimler отозвать 60 тысяч автомобилей Mercedes-Benz GLK 220 CDI с дизельными двигателями, выпущенных в период с 2012 по 2015 годы.
Эту информацию, опубликованную в субботу, 22 июня, немецкой газетой Bild am Sonntag, в тот же день подтвердили информагентству dpa официальные представители концерна Daimler.
По данным немецкого автотранспортного ведомства, автопроизводитель использовал при создании данной спортивной модели программное обеспечение, которое позволяло на испытательных стендах занижать показатели содержания вредных веществ в выхлопных газах.
Подозрения относительно других автомобилей производства Daimler
Daimler отрицает все обвинения и собирается принять юридические меры для защиты против обвинений в мошенничестве, сообщает агенство dpa.
Тем временем после публикации расследования еженедельника Bild am Sonntag BKA собирается проверить, не использовалось ли аналогичное программное обеспечение в других моделях автопроизводителя.
Первая публичная информация о подозрениях в отношении Daimler в рамках так называемого "дизельного скандала" появилась в немецкой прессе в апреле 2019 года. В частности, сообщалось, что Федеральное автотранспортное ведомство Германии инициировало предварительное расследование данного дела, поскольку уже с середины 2018 года обладало информацией о том, что Daimler фальсифицирует результаты тестов двигателя типа OM 651.
Со своей стороны, Daimler заявил тогда, что готов тесно сотрудничать со следствием и провести внутреннюю проверку.
Daimler обязали отозвать 60 тысяч автомобилей Mercedes
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