"Синхронизация электросетей с континентальной Европой является важным приоритетом для Еврокомиссии. К этому процессу лично подключался председатель Комиссии Жан-Клод Юнкер, как в беседах с руководителями Балтийских стран, особенно с президентом Далей Грибаускайте, так и с коллегами в Комиссии", - заявил в интервью BNS А. Пранцкетис.

По его словам, состоявшаяся в понедельник в Брюсселе встреча представителей Еврокомиссии "является прорывом во всей истории - удалось добиться принципиального соглашения министров энергетики трех Балтийских стран и Польши о том, что политическое решение будет принято до июня следующего года для того, чтобы успеть на "финансовый поезд" и гарантировать помощь ЕС этому проекту".

"Сейчас ждет работа, связанная с принятием решения, какой из сценариев наиболее приемлем для всех четырех стран. (...) Все три связаны с соединением Литвы и Польши, однако есть вопрос о двух или одной линиях смычки, о дополнительной морской смычке", - отметил он.

Председатель ЕК Ж-К. Юнкер считает, что это важный вопрос для всей Европы, поскольку он способствует окончательному созданию энергетического союза, соединению ЛЭП во всей Европе, однако для Балтийских стран это символизирует окончательную интеграцию в ЕС. Они уже являются членами зоны евро и Шенгенского пространства, однако энергетически все еще отчасти зависимы от политики с Востока, и, конечно, это неприемлемо и опасно для независимости этих стран, не только энергетической независимости. По словам главы ЕК, это решение станет настоящим символом единства Европы.

А. Пранцкявичюс утверждает, что пока конкретных подсчетов нет, однако нет сомнений в том, что ЕС сможет финансировать проект за счет так называемого механизма европейских инфраструктурных сетей ( Connecting Europe Facility ).

"Решения прояснятся, когда будет избран сценарий синхронизации, поскольку от него зависит и объем финансирования, и возможность кофинансирования ЕС", - отметил А. Пранцкявичюс.

"С ноября этот проект находится в списке приоритетных проектов ЕС, естественно, что он может заслуженно надеяться на помощь ЕС", - добавил он.

"Если до июня, как было оговорено, будет принято политическое решение завершить проект до 2025 года, это означает, что этот проект будет финансироваться как в этой, так и в следующей финансовой перспективе. Крайне важно добиться этого решения как можно скорее, чтобы воспользоваться средствами, имеющимися еще в этой финансовой перспективе. Это возможно", - сказал представитель ЕК.