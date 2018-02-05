Литовские эксперты в сфере технологии блокчейн (blockchain) и защиты данных создали инициативную группу, которая должна раскрыть обстоятельства обмана в рамках проекта Prodeum.
© DELFI / Andrius Ufartas


Об этом сообщили на пресс-конференции 5 февраля.

Личные данные литовских специалистов Витаутаса Кашеты, Дарюса Ругявичюса и Рокаса Ведлуги незаконно использовали в проекте Prodeum, сайт которого стал недоступным спустя 8 дней после появления на ICO (initial coin offering).

Утверждают, что этот проект незаслуженно связали с Литвой, поскольку мошенники на своем сайте использовали личные данные и репутацию литовских специалистов, указав, что они связаны с проектом.

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Кашета, Ругявичюс и Ведлуга сказали, что о проекте Prodeum узнали только после того, как заметили в социальных сетях информацию о подозрительном проекте.

По словам Кашеты, о факте использования своих данных он узнал 29 января от активных в социальной сети коллег. Экспертам стали звонить и писать письма из Business Insider, Wired и литовские журналисты и обозреватели.

"Люди из моего окружения знают и не сомневаются, что я не связан с этим и другими нелегальными проектами. Вся информация о проектах, над которыми я работаю, есть на доступном моем профиле Linkedin", – сказал он.

О том, что его данными воспользовались мошенники, после отключения сайта Prodeum узнал и Ведлуга.

"Я никак не связан с компанией Prodeum и ее ICO. О том, что незаконно были использованы мои личные данные для привлечения инвестиций я узнал из СМИ 29 января.

Была использована доступная публично информация: имя, фамилия, фото, ссылка на мой профиль в Linkedin и др. 30 января я обратился в полицию по факту незаконного использования личных данных", – сказал специалист.

По имеющимся данным, проект Prodeum рекламировали на литовском стартапе tokendesk.io. Tokendesk также предлагал инвестировать в вероятно мошенническую схему.

Подозревают, что ложно сообщалось, что проект собрал инвестиции на сумму нескольких миллионов долларов. 28 января портал prodeum.io был отключен, а его организаторов стали искать в социальных сетях.

По словам пострадавших экспертов, портал Tokendesk также удалил всю информацию о проекте. Ругявичюс сказал, что такие случаи дискредитируют не только репутацию проектов ICO в Литве, но и имидж литовских специалистов во всем мире.

Случай Prodeum сейчас активно обсуждают энтузиасты блокчейна в социальных сетях, по словам специалистов, объяснить, что личными данными литовских специалистов воспользовались незаконно – сложно.

Литовские профессионалы в этой сфере создали группу для расследования этого инцидента, которая собирает данные о том, кто и при каких обстоятельствах создал этот нелегальный проект и собирал средства.

По предварительным данным, мошенники собрали не больше 3000 евро.

Литовские специалисты блокчейна заинтересованы в расследовании этого инцидента, и формировании юридической практики, чтобы объяснить в международном масштабе, что этот скандал не может быть связан с упомянутыми пострадавшими лицами и другими литовскими проектами.

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