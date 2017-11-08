"Это будет самый крупный инвестиционно-производственный проект в истории Литвы. За пять лет инвестиции составят 95 млн. евро, создадут 1000 рабочих мест", – сказал на пресс-конференции премьер-министр Саулюс Сквернялис и поблагодарил инвесторов за то, что они выбрали Литву.
"Если честно, мы нацелены на работников молодого поколения, у которых есть навыки и потенциал стать частью семьи Continental, мы обучим их, они получат навыки. Это имеет двусторонний эффект. Мы чувствуем, что, с одной стороны, мы создадим рабочие места, которые позволят людям остаться в стране, не уезжать. С другой, мы открываем двери перед теми, кто уехал, сейчас они смогу т трудоустроиться в компании с мировым именем", – сказал глава представительства компании в Литве Шаян М.К. Али.
На вопрос, считает ли он рабочую силу в Литве дешевой, он ответил: "Рабочая сила здесь, я бы так сказал, конкурентная, так показало наше исследование. Перед приходом сюда, мы сравнивали разные страны. Да, вы не самые дешевые, но конкурентоспособные. Мы смотрели не только на стоимость рабочей силы, но и на другие факторы: навыки, страсть, образование, владение английским, навыки общения, ведь мы глобальная компания. Мы оценили эти факторы и приняли решение".
Директор признал, что пока неясно, в каком месте именно появится завод. Это станет известно в начале следующего года.
Али не ответил на вопрос, какими были обязательства правительства перед инвесторами, но заверил, что госучреждения оказали большую поддержку.
Ранее сообщалось, что производитель шин и автокомпонентов Continental намерен строить новый завод в Каунасском регионе.
В новый завод в течение пяти лет планируют инвестировать 95 млн. евро и создадут 1000 рабочих мест.
"Строительство первого завода Continental в Литве - важная часть нашей стратегии в Европе. Это стратегическое решение позволит увеличить производство электроники и рынок в Европе, чтобы мы могли удовлетворить растущий спрос на нашу продукцию", – сказал представитель Continental Ханс-Юрген Браун.
На заводе площадью 16 000 кв. м Continental будет производить продукцию для безопасности пассажиров и систем помощи водителю. В Каунасе немецкая компания будет производить элементы контроля для дверей и сидений, системы автоматического затемнения стекол и т.д.
Компания Continental Automotive Lithuania была официально зарегистрирована 30 октября 2017 года. Ее уставный капитал составляет – 2500 евро. Пока в ней нет работников.
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