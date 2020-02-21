Conresta за 23 млн евро построит бизнес-центр в Вильнюсе

Компания сообщила, что подписала договор подряда с девелоперской компанией Galio Group (ранее M.M.M. projekta), которую косвенно контролирует бизнесмен Нериюс Нумавичюс.

Строительство бизнес-центра Freedom 36 на проспекте Лайсвес планируется завершить в третьем квартале 2021 года.

Рынку предложат 14 тыс. кв. метров офисных помещений. На крыше здания будут установлены солнечные батареи, а в подземной автомобильной стоянке будет оборудовано 370 мест.

В этом году Galio Group сообщила, что в течение семи лет планирует инвестировать 375 млн евро. В данный момент компания занимается развитием проектов в столице: Wave, S7, Revingis и проектом Baltija в Клайпеде, а также несколькими проектами многоквартирных домов.