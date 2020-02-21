Conresta за 23 млн евро построит бизнес-центр в Вильнюсе

Компания сообщила, что подписала договор подряда с девелоперской компанией Galio Group (ранее M.M.M. projekta), которую косвенно контролирует бизнесмен Нериюс Нумавичюс.
Строительство бизнес-центра Freedom 36 на проспекте Лайсвес планируется завершить в третьем квартале 2021 года.
Рынку предложат 14 тыс. кв. метров офисных помещений. На крыше здания будут установлены солнечные батареи, а в подземной автомобильной стоянке будет оборудовано 370 мест.
В этом году Galio Group сообщила, что в течение семи лет планирует инвестировать 375 млн евро. В данный момент компания занимается развитием проектов в столице: Wave, S7, Revingis и проектом Baltija в Клайпеде, а также несколькими проектами многоквартирных домов.
TOP новостей
За злоупотребление местом на парковке у дома - конфискация автомобиля
Жители многоквартирных домов, которые не находят на...
Глава представительства Еврокомиссии в Литве: нашу общую позицию предопределили агрессивные действия России в Украине (6)
Как сложатся отношения стран-членов Европейского союза...
Уверенные в своих правах пешеходы гибнут под колесами автомобилей (16)
Пешеходы знают, что водители обязаны уступать им...
Иммиграция в Литве: зарплаты будут зависеть от двух факторов (4)
"Влияние иммигрантов на зарплату зависит от того,...
Женщина, ребенок которой попал в больницу, была шокирована условиями: не фотографировать просто не могла (18)
Мать девочки, госпитализированной во второе отделение...