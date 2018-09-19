Исполнительный директор Danske Томас Борген подал в отставку до обнародования рапорта об отмывании денег.

"Очевидно, что Danske Bank не справился с ответственностью в том, что касается предполагаемого отмывания денег в Эстонии. Я глубоко сожалею об этом. Хотя расследование внешнего правового бюро заключило, что я выполнял свои юридические обязанности, я уверен, что будет лучше для всех сторон, если я подам в отставку", – сказал Борген.

"Банк, очевидно, не справился с ответственностью по этому вопросу. Это внушает разочарование и недопустимо, и мы приносим извинения всем заинтересованным сторонам — в том числе нашим клиентам, инвесторам, сотрудникам и обществу в целом", - сказал председатель совета Danske Оле Андерсен и признал, что для восстановления доверия потребуется приложить усилия.

"Нет никаких сомнений в том, что связанные с эстонским филиалом проблемы были гораздо серьезнее, чем предполагалось в начале расследования. Результаты расследования указывают на крайне недопустимые и неприятные инциденты в нашем эстонском филиале, а также на то, что ряд контрольных механизмов на уровне группы был недостаточным в том, что касалось Эстонии", - сказал Андерсен.

Аудит, заказанный независимому юридическому бюро Bruun&Hjejle, показал, что всего в портфель нерезидентов в эстонском филиале Danske Bank входило более 10 000 клиентов. На всякий случай расследование рассмотрело в общей сложности 15 000 клиентов, коснувшись еще 5000 лиц с определенными качествами нерезидентов, сообщил банк.

Всего было просмотрено 12 000 документов и более 8 млн электронных писем, с бывшими и нынешними сотрудниками и руководством провели более 70 интервью. Над расследованием на полную ставку работали около 70 человек.

В общей сложности, 10 000 клиентов совершили около 7,5 млн платежей, а затронутые расследованием в расширенном порядке 15 000 клиентов — около 9,5 млн платежей. Объем всех платежей всех рассматривавшихся в рамках расследования клиентов составил около 200 млрд евро, добавил банк.

"На данный момент расследование проанализировало около 6200 клиентов, с которыми связано больше всего индикаторов риска. Большинство из них признано подозрительными", - сообщил Danske. То, что с клиентом связаны подозрительные обстоятельства, не означает, что все связанные с ним платежи также являются подозрительными, но банк предполагает, что подозрительной является существенная часть платежей.

Расследование не показало, точную сумму сомнительных сделок. Тем не менее, совет Danske решил отказаться от 1,5 млрд датских крон, то есть примерно 200 млн евро, то есть суммы брутто-выручки от обслуживания клиентов эстонского филиала среди нерезидентов.

Расследование показало, что использование эстонского филиала для сомнительных сделок стало возможным благодаря ряду существенных недостатков в системах управления и контроля банка.

Долгое время, между приобретением банка Sampo в 2007 году и отменой портфеля нерезидентов в 2015 году, у банка было в Эстонии много клиентов среди нерезидентов, которых у него не следовало бы быть, и которые совершили сделки крупного объема, которые не должны были происходить, отметил Danske.

Более того — официальным властям сообщали только о части подозрительных клиентов и операций. "В целом в эстонском филиале риск отмывания денег в недостаточной мере находился в фокусе, а руководство филиала было в большей мере заинтересовано в выполнении процедур, чем в выявлении реального риска", - отметил банк. В период 2007-2015 эстонским филиалом Danske Bank руководил Айвар Рехе.

Функции надзора не были в достаточной мере отделены от руководства эстонским филиалом. Кроме того, эстонский филиал был слишком самостоятельным по отношению к остальной группе, обладал собственной культурой и системами, и группа недостаточно контролировала его деятельность и управляла им.

Банк также подозревает, что в эстонском филиале могли бы сотрудники, которые помогали клиентам или сотрудничали с ними. Согласно докладу, с подозрительной деятельностью в определенной мере связаны 42 сотрудника и связанных с ними лица. Danske Bank выдал эстонской полиции восемь бывших сотрудников банка. В то же время, расследование отмечает, что пока невозможно уверенно определить масштаб преступного сотрудничества.

В то же время, ошибки допущены и на уровне группы. За годы накопился ряд более или менее серьезных сигналов, которые концерн не смог в достаточной мере распознать или действовать на их основании. Поэтому группа также слишком медленно осознавала проблемы и устраняла недостатки.