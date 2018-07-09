Группа сообщила о намерениях продать все имеющиеся акции компании Civinity Ukraina, контролирующей предприятия по администрированию зданий в Киеве, Запорожье и других городах Украины.

"Украина - большой и перспективный рынок как в сегменте надзора за жилыми зданиями, так и в сегментах коммерческих зданий и зданий общественного назначения. Однако несмотря на это, Украине нужно совершенствовать процесс законотворчества и соблюдения законодательства, а также менять отношение государственных служащих к предпринимателям", - сказал для пресс-релиза гендиректор Civinity Римвидас Раманаускас.

В Украине Civinity работает уже два года. Сейчас компания обслуживает там почти 3 тыс. зданий в Киеве и Запорожье, Мариуполе и Кременчуге.

Civinity является одной из крупнейших в странах Балтии компаний по администрированию жилых и коммерческих зданий, управляющей более чем 20 компаниями по надзору за коммерческими зданиями и многоквартирными домами. В 2017 году годовой оборот группы составил 38,8 млн евро.