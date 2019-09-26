City Service оштрафовали на 1,07 млн евро за воспрепятствование расследованию

Согласно сообщению совета, входящие в группу предприятия Busto aplinka и Mano Busto prieziura препятствовали проведению проверки и получению документов, необходимых для расследования, которые предприятия удалили.
"Мы не исключаем вероятности, что именно из-за такого препятствия, когда запрошенная уполномоченными должностными лицами информация была удалена, заменена или иным образом изменена, отчего расследование возможного ограничивающего конкуренцию соглашения пришлось прекратить, ибо не были найдены доказательства такого соглашения. Однако последний факт не позволит представителям бизнеса избежать ответственности. Совету по конкуренции достаточно установить лишь тот факт, что уполномоченным должностным лицам создавали помехи в осуществлении их действий по расследованию", - сказала в своем заявлении вице-председатель Совета по конкуренции Дина Лурье.
По утверждению Совета, в декабре 2017 года официальные лица, уполномоченные Советом по конкуренции, пришли в компанию Busto aplinka (тогда - Mano aplinka) для расследования возможного антиконкурентного соглашения в сфере государственных закупок. Проверяющие дали указание сотрудникам предоставить им доступ к серверу компании, но не получали к нему доступа более двух часов.
Совет по конкуренции установил, что за период до предоставления им доступа информация на сервере была удалена, там осталось в несколько раз меньше информации, чем было зафиксировано на компьютере одного из трёх человек, чьи компьютеры, обнаруженные в помещениях компании Busto aplinka проверялись.
Руководителя компании, отсутствовавшего во время проверки, проверяющие обязали ничего не удалять, не модифицировать или иным образом менять информацию на своём компьютере. Однако позднее была использована специальная программа для удаления файлов, документов и других папок без возможности восстановления.
Решение Совета по конкуренции может быть обжаловано в Вильнюсском окружном административном суде в течение 20 дней.
Парламент Литвы разделил услуги такси и подвоза пассажиров
С начала 2020 года вступят в силу новые правила...
City Service оштрафовали на 1,07 млн евро за воспрепятствование расследованию
Совет по конкуренции оштрафовал группу City Service на 1,07...
В Литве хотят ограничить лицензии на торговлю энергией с Островецкой АЭС
Поскольку Литва всё пытается не впустить к себе...
Парламент принял новые ограничения: изменятся "соски", исчезнут напитки в одноразовых запаянных стаканчиках (8)
Парламент Литвы 26 сентября решил запретить продажу...
Мошенники бесчинствуют: SEB сообщил, что пресек кражу 116 000 евро (3)
Банк SEB распространил сообщение, в котором рассказал о...
TOP новостей
Президент Литвы в ООН: Россия не сделала ничего, чтобы заслужить наше доверие (213)
Россия продолжает попытки дестабилизировать соседние...
#ШестойУрок. Зачем учителю географии идти в политику: "Работа в современной школе - это как естественный отбор" Тест: хорошо ли вы знаете географию? (2)
В последние годы педагоги Литвы все громче говорят о...
Экономика растет, однако становится больше безработных: что происходит в Литве? (82)
Экономика в Литве растет, работодатели говорят о...
Парламент принял новые ограничения: изменятся "соски", исчезнут напитки в одноразовых запаянных стаканчиках (8)
Парламент Литвы 26 сентября решил запретить продажу...
Исповедь социального работника: единственная защита от агрессии - дешевая сумочка
Порванная одежда, сломанные очки, порванные сумки,...