"Это подготовка к экспорту тех продуктов, которые мы производим в Литве, в страны, где работает группа - в Польшу, Испанию, в соседнюю Латвию. Мы начнём предлагать определённые услуги латвийским клиентам, затем в следующем году запланирована Польша", - сказал И.Красаускас BNS.
"На тех рынках, где мы работаем, уже есть организация, и сотрудники готовятся к появлению этих продуктов. Коллеги и в общении с клиентами и в презентации уже прошли этот путь в Литве", - сказал он.
По словам И.Красаускаса, вопросы, связанные с обслуживанием зданий, актуальны и в соседних странах, поэтому компания считает, что приложение e-Bustas будет полезно и за рубежом.
По его словам, компания также изучает другие рынки, но не хочет раскрывать, какие.
Приложение e-Bustas было представлено литовским клиентам два года назад. Сейчас, по словам И.Красаускаса, 40% клиентов компании City Service используют электронные средства.
City Service готовится экспортировать приложение e-Būstas за границу
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