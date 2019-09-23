City Service готовится экспортировать приложение e-Būstas за границу

"Это подготовка к экспорту тех продуктов, которые мы производим в Литве, в страны, где работает группа - в Польшу, Испанию, в соседнюю Латвию. Мы начнём предлагать определённые услуги латвийским клиентам, затем в следующем году запланирована Польша", - сказал И.Красаускас BNS.

"На тех рынках, где мы работаем, уже есть организация, и сотрудники готовятся к появлению этих продуктов. Коллеги и в общении с клиентами и в презентации уже прошли этот путь в Литве", - сказал он.

По словам И.Красаускаса, вопросы, связанные с обслуживанием зданий, актуальны и в соседних странах, поэтому компания считает, что приложение e-Bustas будет полезно и за рубежом.

По его словам, компания также изучает другие рынки, но не хочет раскрывать, какие.

Приложение e-Bustas было представлено литовским клиентам два года назад. Сейчас, по словам И.Красаускаса, 40% клиентов компании City Service используют электронные средства.