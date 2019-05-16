City Service будет расширяться на Чехию и Словакию

City Service сообщило через Варшавскую биржу, что часть неосновных видов деятельности может быть продана, объединена с третьей стороной или другими способами отделена от основного бизнеса компании.
Глава правления City Service Артурас Гудялис говорит, что решение принято с целью сконцентрироваться на основной деятельности - администрировании многоквартирных домов на рынках Литвы, Латвии, Польши, Испании и российского города Санкт-Петербурга, а также на ее развитии на рынках других стран.
"Стратегическая цель компании - иметь к концу 2020 года на новых рынках около 300 тыс. клиентов, увеличив тем самым общее число клиентов - владельцев жилья на всех рынках до 1 млн", - говорится в пресс-релизе City Service.
Консультирующая предприятие компания финансового консалтинга стран Балтии Superia Corporate Finance должна будет дать оценку перспективам деятельности всех дочерних предприятий City Service.
Компания City Service в начале апреля сообщила, что реорганизует 24 предприятия по администрированию жилья в Литве - они с 1 июля начнут действовать под одним брендом. Услугами группы в Литве пользуется более 180 тыс. домохозяйств.
Контрольный пакет акций City Service в размере 84,83% принадлежит концерну Icor, 15,17% принадлежит другим частным и институциональным инвесторам.
Акции City Service котируются на Варшавской бирже.
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